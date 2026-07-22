Jamie Vardy révèle que N’Golo Kanté voulait jouer pour le Mali

Cadre de l’équipe de France pendant quasiment une décennie, N’Golo Kanté a été finaliste de l’Euro 2016, champion du Monde 2018 et il était même convoqué pour la Coupe du Monde 2026. Le milieu de terrain de 35 ans a marqué les Bleus de son empreinte avec 69 capes, 2 buts et 2 titres avec la Coupe du Monde 2018 et la Ligue des Nations 2021. Le milieu de terrain de Fenerbahçe aurait toutefois pu jouer avec une autre nation, le Mali.

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Son ancien coéquipier à Leicester avec qui il a remporté la Premier League 2016, Jamie Vardy, l’a confié dans un podcast : «N’Golo Kanté voulait représenter le Mali, pas la France, pour honorer les racines de son père. Nous l’avons convaincu qu’il gagnerait la Coupe du monde avec la France. À Chelsea, il a même donné sa Mini Cooper à ses parents au village et en a acheté une autre quand ses coéquipiers se sont moqués de lui.»