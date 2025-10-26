Menu Rechercher
Commenter 18
Liga

Le recadrage du père de Lamine Yamal en story après le Clasico

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Lamine Yamal @Maxppp

Ce dimanche après-midi, le Real Madrid s’est imposé dans le Clasico face au FC Barcelone (2-1). Titulaire dans cette rencontre, Lamine Yamal a été complètement transparent et s’est ainsi vu attribuer la note de 1 par la rédaction FM. L’international espagnol a tout raté techniquement et a été méconnaissable.

La suite après cette publicité
defaultAltAttribute

En fin de match, frustré, il s’est aussi chauffé avec plusieurs joueurs du Real Madrid. Et il n’en fallait pas plus pour alimenter la presse espagnole. Après la rencontre, le père de Lamine Yamal a rapidement réagi avec une story sur Instagram. « Heureusement qu’il n’a que 18 ans hein… On se verra à Barcelone », a-t-il ainsi lancé.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (18)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Barcelone
Lamine Yamal

En savoir plus sur

Liga Liga
Barcelone Logo Barcelone
Lamine Yamal Lamine Yamal
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier