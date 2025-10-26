Le recadrage du père de Lamine Yamal en story après le Clasico

Ce dimanche après-midi, le Real Madrid s’est imposé dans le Clasico face au FC Barcelone (2-1). Titulaire dans cette rencontre, Lamine Yamal a été complètement transparent et s’est ainsi vu attribuer la note de 1 par la rédaction FM. L’international espagnol a tout raté techniquement et a été méconnaissable.

En fin de match, frustré, il s’est aussi chauffé avec plusieurs joueurs du Real Madrid. Et il n’en fallait pas plus pour alimenter la presse espagnole. Après la rencontre, le père de Lamine Yamal a rapidement réagi avec une story sur Instagram. « Heureusement qu’il n’a que 18 ans hein… On se verra à Barcelone », a-t-il ainsi lancé.