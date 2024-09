Arsenal : Mikel Arteta coupe court à la polémique avec Pep Guardiola

Une semaine après le choc entre Manchester City et Arsenal (2-2), la tension n’est visiblement pas redescendue entre Pep Guardiola et Mikel Arteta. Excédé par les critiques sur le jeu déloyal supposé de son équipe, l’entraîneur d’Arsenal avait déclaré ceci : « J’y suis déjà allé (City). J’y suis resté quatre ans. J’ai toutes les informations. Donc, je sais. Croyez-moi. » Une déclaration qui laissait entendre qu’il disposait d’informations compromettantes sur les Skyblues, alors que se tient en ce moment le « procès du siècle » entre City et la Premier League. Ce à quoi Guardiola lui avait répondu : « Il a dit ça ? Qu’a-t-il dit exactement ? La prochaine fois, Mikel devra être plus clair. Qu’est-ce que cela signifie ? Ce qu’il a dit, c’est qu’il était ici depuis plusieurs années, il fait peut-être allusion aux procédures en cours. »

En conférence de presse ce vendredi, Arteta est revenu sur les déclarations de son ancien mentor à Manchester City et a souhaité apaiser la situation. « Quand je dis que je sais des choses sur Manchester City, je veux dire que je sais à quel point ils travaillent dur. C’est ce que je veux dire ! Je peux le répéter très clairement, j’admire Pep. J’aime Pep. Je le respecte énormément pour tout ce qu’il fait pour moi. Je le considère comme un ami… Je n’ai jamais vu un être humain travailler aussi dur que Pep et tout le monde à Manchester City gagne constamment… et la raison pour laquelle ils sont là, c’est parce qu’ils continuent à entretenir cette faim. Si quelqu’un veut nuire à la relation, ce n’est pas de mon ressort », a clarifié le technicien espagnol.