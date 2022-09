PSG : Ronaldinho dévoile son plus gros regret

Dans un entretien accordé à Carré, l'ancienne gloire brésilienne Ronaldinho (42 ans) s'est exprimé sur son plus gros regret au Paris Saint-Germain : ne pas avoir pu rester plus longtemps. En deux saisons disputées sous les couleurs du club de la capitale, le champion du monde 2002 a défendu le maillot rouge-et-bleu à 77 reprises, pour 25 buts et 17 passes décisives avant de rejoindre le FC Barcelone.

«Mon pire souvenir au PSG ? C'est de ne pas être resté plus longtemps ! C'est vraiment la pire chose qui me soit arrivée. Si ça avait été dans une autre formation, avec des entraîneurs différents ou d'autres choses, j'aurais aimé rester. Mais tout cela appartient maintenant à Dieu, et j'ai fini par aller dans un club merveilleux, où j'ai été très heureux.»