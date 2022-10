Aston Villa : le début de saison inquiétant de Philippe Coutinho

La suite après cette publicité

«C’était une période très difficile pour moi, mais cela m’a rendu plus fort dans ma tête. Il me manquait tellement et maintenant, je ressens l’amour pour le football. Pendant longtemps, je n’étais pas très heureux de jouer au football, mais ici, j'ai de nouveau ressenti du bonheur». Enfin éloignée de sa période compliquée au FC Barcelone, comme il l'a confié au Daily Mail, Philippe Coutinho avait été impressionnant sous les couleurs d'Aston Villa, l'an dernier, où il y était prêté jusqu'à la fin de la saison.

Mais après son transfert définitif du Barça chez les Villains jusqu'en 2026, contre 20 millions d’euros en mai dernier, l'offensif polyvalent de 30 ans n'a pas connu les mêmes sensations. Depuis le début de l'exercice 2022-23, l'ex-joueur de Liverpool n'a été titularisé qu'à six reprises par Steven Gerrard, en Premier League. Un total de 298 minutes jouées. Trop peu suffisant pour débloquer son compteur (buts et passes décisives) depuis l'entame de la saison.

Le départ de Steven Gerrard pourrait l'aider

Sur les deux dernières rencontres, il n'a joué que 17 minutes lors de la défaite à domicile, contre Chelsea (0-2) et n'est même pas entré en jeu après le revers à Fulham, jeudi soir (0-3). «Les chiffres montrent qu'il n'est pas au mieux de sa forme, mais nous lui apporterons tout le soutien dont il a besoin. Il travaille et il essaie, comme l'équipe. Il a peut-être juste besoin d'un peu de chance, mais il n'a pas perdu de talent ni de classe», expliquait son entraîneur, en conférence de presse

«Quand il est arrivé, il a très bien réussi. Ses qualités sont toujours là, mon opinion sur lui ne va pas changer», a pourtant ajouté Gerrard. Mais alors que la légende des Reds a été remerciée par Aston Villa et démis de ses fonctions, son départ pourrait pourtant permettre à Coutinho de retrouver du temps de jeu. Mais il devra encore convaincre son nouvel entraîneur de le faire jouer régulièrement. Et le délai est très court.

Un mois pour revenir en sélection et jouer le Mondial 2022

Car l'objectif était clair : réintégrer le groupe auriverde et s'envoler au Qatar, pour disputer le Mondial 2022. À un mois du premier match des Brésiliens contre la Serbie. Mais il n'a pas été appelé par le sélectionneur Tite, lors de la dernière tournée en France, contre le Ghana (3-0) et la Tunisie (5-1).

Le timing est donc très court pour l'ex-joueur barcelonais, qui devra rapidement se battre pour intégrer le onze des Villains. Et cela commencera dès dimanche, où il devra convaincre Aaron Danks, entraîneur intérimaire, qui prendra les rênes de l'équipe pour la réception de Brentford (15h00), en attendant la nomination d'un nouvel entraîneur.