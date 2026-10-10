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Serie A

Serie A : Naples écrase Frosinone

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Kevin De Bruyne @Maxppp
Naples 3-0 Frosinone

Après un début de saison poussif, Naples s’est parfaitement rassuré ce samedi lors de la 6e journée de Serie A en dominant logiquement le promu Frosinone (3-0) à domicile. Grâce à ce succès, l’équipe entraînée par Massimiliano Allegri renoue avec la victoire et recolle au peloton de tête, s’offrant une bouffée d’oxygène avant de se déplacer sur la pelouse de Villarreal en Ligue des Champions.

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Le match a basculé grâce à un premier acte intense, marqué par l’ouverture du score de Kevin De Bruyne sur un penalty à retirer (1-0, 29e), suivi de près par un second but signé Noa Lang sur une remise de Rasmus Højlund (2-0, 33e). En fin de rencontre, le Belge a parachevé le succès napolitain en s’offrant son tout premier doublé en Italie dans les arrêts de jeu (3-0, 90e+4). Naples remonte à la 8e place.

Pub. le - MAJ le
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