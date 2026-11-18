Débarqué cet été à Galatasaray contre un chèque de 25 millions d’euros, Aleksey Batrakov (21 ans) impressionne particulièrement. Le milieu offensif russe est devenu incontournable avec son équipe. Il compte d’ailleurs 6 buts et 4 passes décisives en 13 matches avec les Stambouliotes. Des chiffres intéressants pour un joueur qui avait été ciblé par le Paris Saint-Germain.

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Et justement, deux autres cadors s’y intéressent désormais. Avec ses quatre buts en Ligue des Champions, l’ancien du Lokomotiv Moscou a tapé dans l’oeil du FC Barcelone et du Bayern Munich selon Fanatik. Des observateurs des deux clubs iront assister à son match contre Aston Villa le mardi 24 novembre prochain. Galatasaray compte déjà augmenter sa clause libératoire de 55 à 100 millions d’euros.