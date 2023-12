Bundesliga : 24e match sans défaite pour le leader Leverkusen, large vainqueur de Francfort

Xabi Alonso et son groupe ne semblent pas décidés à redescendre de leur nuage. Invaincu depuis le début de saison, Leverkusen a en effet repoussé son impressionnante série d’invincibilité à 24 matches. Face à un Francfort désarmé et impuissant, les hommes du technicien espagnol se sont imposés 3-0 ce dimanche, à l’occasion de la 15e journée de Bundesliga.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Leverkusen 39 15 30 12 3 0 42 12 8 Francfort 21 15 5 5 6 4 24 19

L’impitoyable Victor Boniface avait ouvert la marque sur un service de Florian Wirtz, s’ajoutant un 9e but depuis le début de saison en Bundesliga (1-0, 14e), avant que Frimpong ne se mue en buteur au retour des vestiaires (2-0, 52e). Quelques instants plus tard, Wirtz échangeait les rôles avec Boniface et corsait l’addition d’un subtil ballon lobé (3-0, 57e). Au classement, ce nouveau succès permet à Leverkusen de distancer provisoirement le Bayern à 7 unités (les Bavarois ont deux matches en retard). Francfort est 8e du championnat.