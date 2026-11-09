Monaco : le CNE saisit la commission de discipline après la célébration de Coulibaly

Ça se confirme pour Mamadou Coulibaly (22 ans). Hier, le jeune milieu de terrain de l’AS Monaco s’était rapidement excusé à l’issue du match nul concédé au Mans (1-1) en zone mixte, face aux médias, après avoir célébré son but en mimant un égorgement. Un geste qui rappelait forcément celui réalisé quelques semaines auparavant par son coéquipier Paris Brunner. À l’époque, l’Allemand avait écopé d’une suspension de deux matchs. Sauf surprise, Coulibaly risque lui aussi une sanction.

La suite après cette publicité

L’Équipe révèle en effet que le Conseil national de l’éthique (CNE) a décidé de saisir la commission de discipline de la LFP, comme il l’avait fait avec Brunner. « Même si le geste n’était pas tourné vers les supporters adverses, et même s’il s’est excusé après, le geste en soi est condamnable par principe. Le foot, ce n’est pas la guerre », a confié au quotidien l’actuel président du CNE, Frédéric Thiriez.