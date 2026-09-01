Accord verbal entre Crystal Palace et l’OM pour Quinten Timber

Y aura-t-il une place pour une dernière surprise dans ce mercato, qui a officiellement fermé ses portes en Angleterre il y a quelques minutes, et en France à 19h59 ? Il pourrait encore y avoir un peu de mouvements car selon nos informations, Crystal Palace et l’OM ont trouvé un accord verbal pour le transfert de Quinten Timber autour de 20 M€. C’est désormais une question de temps et de timing.

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Les Eagles ont débarqué sur le dossier du milieu de terrain néerlandais dans la dernière ligne droite de ce marché des transferts. Le joueur lui ne dirait pas non à un départ en direction de la Premier League. Il a même déjà donné son feu vert depuis quelques heures pour rejoindre Londres, où évolue son frère jumeau, Jurrien, dans les rangs d’Arsenal. L’OM est bien sûr vendeur.

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Timber est d’accord pour rejoindre la Premier League

Le club phocéen doit se débarrasser de tous ses gros salaires. En l’absence d’un départ de Pierre-Emile Hojbjerg, lequel a préféré rester plutôt que de filer en Italie (et même à Newcastle plus tôt dans ce mois d’août), un transfert de Timber est vu comme une bonne chose pour remettre un peu d’ordre dans les comptes et dégraisser la masse salariale. Pour autant, l’OM n’aurait pas pu recruter.

🚨EXCL: 🔴🔵🇳🇱 #PL |



🔐 Accord verbal trouvé entre Crystal Palace et l’OM pour Quinten Timber.



⏳️ Mais Crystal Palace tente désormais de clôturer avant la fin du mercato… pic.twitter.com/dOrMIuv2Cn — Santi Aouna (@Santi_J_FM) September 1, 2026

Le marché a clôturé ses portes en France il y a un peu plus de 4h maintenant et Marseille est le seul club professionnel en France au XXIe siècle à ne pas avoir enregistré la moindre nouvelle recrue durant un mercato d’été. Même si un transfert de Timber libérerait un peu de place, pas sûr que le club phocéen soit tout de même en capacité de recruter un joker médical. Nous n’en sommes pas encore là.