FC Nantes : le terrible constat de Raymond Domenech

Battu (2-0) par le FC Metz dimanche après-midi pour le compte de la 21e journée de Ligue 1, le FC Nantes n'a plus goûté à la victoire depuis douze matchs. Un triste record dans l'histoire du club dont se serait bien passé Raymond Domenech. Interrogé à l'issue de la rencontre, sur cette nouvelle contre-performance, l'entraîneur nantais a tiré le signal d'alarme.

La suite après cette publicité

« Charles Traoré est déçu, on l'est tous. Mais on n'a pas joué les mains dans les poches. Ce n'est pas un problème d'envie, c'est un ensemble de détails qui font qu'on ne peut pas jouer le coup à fond. On gâche très vite nos actions offensives. Jusqu'à maintenant on pouvait parler de qualité de jeu, mais là, on est dans le dur, les joueurs doivent en prendre conscience. Les erreurs s'accumulent, » a ainsi analysé Domenech. Les Canaris tenteront de renouer avec le succès dimanche prochain face à Monaco.