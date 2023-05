Les révélations étonnantes de Carlos Tévez sur son passage en Premier League

Carlos Tevez a marqué l’histoire de la Premier League. Passé par West Ham mais aussi par les deux clubs de Manchester durant sa longue carrière en Angleterre, l’Apache est resté sept saisons dans l’élite du football outre-Manche. Malgré cela, l’Argentin a fait une révélation étonnante sur son adaptation au championnat anglais. L’ancien joueur professionnel est notamment revenu sur les problèmes culturels qu’il a rencontrés lors d’un échange avec un journaliste de DSportsRadio relayé par le Daily Mail. Lors de son passage en Angleterre, Carlos Tevez a en effet révélé qu’il avait refusé d’apprendre la la langue anglaise alors que son oncle, dont il était très proche, était devenu alcoolique après la guerre des Malouines.

«Je ne voulais pas apprendre l’anglais, je voulais qu’ils apprennent l’espagnol. J’ai un oncle qui a joué à River Plate. Il est le seul partisan de River dans ma famille. Il a joué dans l’équipe réserve et quand il allait faire ses débuts avec l’équipe première, il a été appelé pour combattre dans la guerre des Malouines. Il a souffert après cela et est devenu alcoolique. Cela m’a beaucoup marqué parce qu’il était très proche de moi. D’accord, je suis ici pour le travail mais je ne m’habitue pas à la culture anglaise. Tout a une raison. Très peu de gens connaissent cette histoire, mais aujourd’hui, je peux la raconter», a notamment confié Carlos Tevez. Une explication qui a le mérite d’être claire alors que l’Apache a été l’un des attaquants les plus iconiques de Manchester City au début des années 2010.

