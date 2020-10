France - Portugal : la désillusion de la finale de l'Euro 2016, seul point noir des Bleus face à la Seleção das Quinas

La suite après cette publicité

Un match très souvent attendu. À l'occasion de la 3e journée de Ligue des Nations, l'équipe de France et le Portugal vont s'affronter ce dimanche soir au Stade de France (à suivre en direct sur notre site), à Saint-Denis. Un air de déjà vu bien évidemment puisqu'en 2016, en finale de l'Euro dans l'Hexagone, les Bleus avaient été crucifiés par leurs adversaires. Après le poteau d'André-Pierre Gignac, Eder avait alors marqué le seul but de la rencontre, en prolongation, pour offrir le trophée à son équipe.

Larmes de tristesse pour les Bleus, larmes de joie pour les hommes de Fernando Santos ensuite. Tout le monde se souvient de cette soirée et forcément, les champions du Monde en titre espèrent bien prendre une revanche, même si l'enjeu n'est pas le même. Et au regard de l'historique des confrontations, les hommes de Didier Deschamps semblent en position de force. En dehors de cette finale, les deux sélections s'étaient déjà affrontées à trois reprises en compétition officielle, pour trois victoires françaises.

Trois demi-finales, trois victoires

Des matches qui restent cette fois-ci de bons souvenirs pour l'équipe de France, notamment en juillet 2006 lors de cette victoire à Munich en demi-finale du Mondial, perdue ensuite en finale face à l'Italie. Ce jour-là, Zinedine Zidane avait offert la victoire aux siens sur penalty. En 2000 et 1984, encore en plein Euro, les Bleus avaient aussi éliminé les Portugais, toujours en demi-finale. Il y a vingt ans, Zizou avait aussi libéré ses partenaires en prolongation (117e, 2-1), tandis que Domergue et Platini s'en étaient chargés en 1984 au terme d'une rencontre épique (3-2 a.p) dans un Vélodrome en fusion.

Et si on ajoute à tout cela les matches amicaux, l'équipe de France a un bon bilan face au Portugal. Car hors compétition officielle, les Bleus ont remporté 15 matches, pour 5 victoires portugaises et un seul match nul en... 1928. Dimanche soir sur sa pelouse, l'équipe de Didier Deschamps compte donc bien renouer avec la victoire pour tenter de redémarrer une série. D'autant plus que le 14 novembre prochain, les deux nations se retrouveront une nouvelle fois, mais à Lisbonne, pour le match retour.