Premier League : Arsenal enfonce Liverpool et reprend son trône de leader

Un nouveau test réussi avec succès. Plus les semaines passent, plus Arsenal s'affirme comme un prétendant sérieux au titre de champion en Angleterre. Si les Gunners ne disposent pas d'un effectif aussi large que celui du double champion en titre, Manchester City, ils ont au moins le mérite de s'accrocher à cette première place qu'ils occupent depuis le début de la saison. Comme lors de ses 5 autres matchs de championnat à la maison, Arsenal s'est imposé contre Liverpool (3-2) ce dimanche, dans le choc de cette 10ème journée de Premier League, au terme d'une partie rythmée et riche en occasions, digne d'une affiche de prestige au Royaume de Sa Majesté.

Martinelli buteur après moins d'une minute

Il ne fallait pas arriver en retard à l'Emirates Stadium ou devant son écran, puisqu'Arsenal a ouvert le score au bout de 58 secondes. À la conclusion d'un contre rondement mené et amorcé par une récupération de Saliba, le capitaine Ødegaard a idéalement servi un Martinelli n'ayant pas tremblé face à Alisson (1-0, 1e). Une entame canon pour les hommes d'un Mikel Arteta seulement privé de Zinchenko (remplacé par Tomiyasu à gauche) au moment de coucher son XI sur la feuille de match. La troupe de Jürgen Klopp, qui décidait d'associer un quatuor offensif Diaz-Jota-Salah-Núñez, a d'abord eu du mal à bousculer le bloc londonien bien en place. Mais les Reds ont mis en place leur jeu au fil des minutes et se sont progressivement installés dans le camp des locaux.

Les alertes se sont multipliées autour de la cage d'un Ramsdale décisif devant Núñez (26e) puis Saliba, sur une intervention défensive (30e). C'est assez logiquement que l'attaquant uruguayen, sur un très bon service de Diaz après une intervention manquée de Gabriel, a remis les deux formations à égalité (1-1, 34e). Une délivrance pour celui qui n'avait plus trouvé le chemin des filets depuis le 6 août dernier. Mais alors que tout allait bien pour Liverpool, Diaz, blessé, a dû laisser prématurément sa place à Firmino. Pour ne rien arranger, Saka a redonné l'avantage à Arsenal contre le cours du jeu après un gros travail de Martinelli et une feinte de corps de Gabriel (2-1, 45e+5).

Liverpool a peut-être déjà dit adieu au titre

Cerise sur le gâteau, Alexander-Arnold a cédé sa place à Gomez à la pause. Mais même blessée, cette formation de Liverpool a du talent et de la ressource. Sur une offrande de Jota, qui a aspiré Saliba, l'entrant Firmino a fait la différence pour égaliser (2-2, 53e). Un but intervenant quelques instants après un raté d'Ødegaard, qui avait tiré plein axe sur Alisson alors qu'il se trouvait en position idéale (50e). La belle inspiration de Xhaka (62e) aura eu le mérite de redynamiser les Canonniers. Après une énorme séquence collective où les Gunners ont mis le feu à la défense liverpuldienne, Jesus a obtenu un penalty que Saka s'est chargé de transformer pour faire chavirer l'Emirates de bonheur (3-2, 76e).

En maîtrise jusqu'au coup de sifflet final, Arsenal a tenu bon face aux timides assauts des partenaires d'un Salah trop effacé et remplacé à la 69ème minute. Le club du nord de Londres repasse devant Manchester City au classement et trône en tête avec 14 points d'avance sur l'écurie de la Mersey. Les Reds, qui n'ont gagné que deux fois en Premier League, entament bien mal une semaine décisive qui se terminera par la réception des Cityzens le week-end prochain et qui anéantira peut-être (déjà) définitivement les espoirs de titre du côté d'Anfield. Au contraire, Arsenal peut se donner le droit d'y croire.