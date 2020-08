LdC : Karl Toko Ekambi prévient Manchester City

Vendredi dernier, l'OL a réussi à se qualifier pour les quarts de finale de l'UEFA Champions League. Les Gones, qui ont éliminé la Juventus, vont affronter Manchester City samedi à Lisbonne. Avant ce rendez-vous, Karl Toko Ekambi était en conférence de presse ce mercredi. L'occasion d'évoquer cette rencontre. «Le groupe vit bien. On doit être un collectif. C'est important et on en a pris conscience. On doit être l'équipe qui a le plus envie. City est une grosse équipe avec une grosse attaque. (...) On est dans les 8 meilleures équipes. Tout est possible sur ce match-là. On a surement moins de pression qu'eux. On veut se qualifier et on va tout faire pour se qualifier. On a de très bons joueurs. On doit rester solidaires.»

Puis il a ajouté : «je regarde tous les championnats. City est une des meilleures équipes d'Angleterre. On va devoir batailler sur tous les points, offensivement et défensivement. Il va falloir bien rentrer dans ce match. (...) On entend le staff et les joueurs. Cela nous aide pour échanger. On a réussi à bien le faire à Turin et je suis certain qu'on va pouvoir le refaire samedi. Face à Paris, on a été bons. On a su garder le positif pour enchaîner à Turin.» Aux Gones de poursuivre sur cette voie !