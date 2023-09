Les cas Greenwood et Antony mettent encore le feu à Manchester United

La suite après cette publicité

Mal en point d’un point de vue sportif, Manchester United est également dans la tourmente en raison de deux affaires extra-sportifs qui entachent considérablement son image. En août dernier, le club mancunien décidait de se débarrasser de Mason Greenwood en raison de ses déboires judiciaires. Après s’être soulagés d’un poids en prêtant l’attaquant de 21 ans à Getafe, les Red Devils ont dû faire face dans la foulée au scandale autour d’Antony, visé par des allégations de violence.

Alors que Manchester United a annoncé dernièrement la mise à l’écart du Brésilien jusqu’à nouvel ordre afin que celui-ci réponde de ses accusations pour violence conjugale, son cas ainsi que celui de Mason Greenwood continuent de mettre le feu au sein de la formation anglaise. Comme révélé par The Sun ce mercredi, le directeur général des Red Devils Richard Arnold a été interrogé par le personnel sur la gestion controversée de Mason Greenwood et Antony selon des sources proches du club mancunien. En réaction à cela, le patron des Red Devils a assuré à ses collaborateurs lors d’une réunion «sans retenue» organisée sur Zoom qu’en aucun cas la violence domestique ne serait tolérée au sein de sa formation. Cette déclaration du dirigeant anglais fait écho aux récents échanges entre MU et Women’s Aid, organisme de bienfaisance en faveur des femmes, qui avait justement félicité le club pour les sanctions rapides prises à l’encontre des deux joueurs. Au passage, Richard Arnold en a profité pour réaffirmer son soutien envers Erik Ten Hag, sur la sellette en raison des résultats décevants de MU.