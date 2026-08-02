PSG : comment Luis Enrique peut intégrer au mieux Maghnes Akliouche

Après des semaines de tractations, le Paris Saint-Germain tient très certainement sa première grosse recrue de l’été. Comme nous vous l’indiquions ces dernières heures, Maghnes Akliouche est, en effet, en passe de rejoindre les doubles champions d’Europe en titre alors que l’AS Monaco vient d’accepter une offre de 50 millions d’euros pour céder son protégé. Auteur de 6 buts et 6 passes décisives en 31 matchs de Ligue 1 la saison dernière, l’international français (10 sélections, 1 but) s’apprête donc à passer un nouveau cap dans sa carrière en rejoignant la meilleure équipe du Vieux Continent sur les deux dernières saisons. S’il semble parfaitement correspondre à la philosophie de jeu prônée par Luis Enrique, encore faut-il l’intégrer intelligemment afin qu’il exprime pleinement son potentiel sans déséquilibrer une équipe déjà riche en talents. Dans cette optique, la solution la plus naturelle serait d’installer le milieu offensif de 24 ans dans son rôle préféré, celui d’ailier droit capable de rentrer sur son pied gauche.

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Cette position lui permettrait, en effet, de retrouver des repères similaires à ceux qu’il avait développés sur le Rocher, tout en profitant des automatismes mis en place par Luis Enrique. En partant du côté droit, le natif de Tremblay-en-France pourrait alors alterner entre des phases où il fixe son adversaire en un contre un et d’autres où il vient se recentrer pour participer à la construction. Une liberté qui offrirait dans le même temps davantage de solutions au milieu de terrain et créerait des espaces pour les montées d’Achraf Hakimi. L’objectif ne serait finalement pas de lui demander de coller systématiquement à la ligne de touche, mais plutôt d’occuper les demi-espaces, ces zones que le technicien parisien affectionne particulièrement pour désorganiser les blocs adverses. Pour autant, à moyen terme, Akliouche pourrait devenir bien plus qu’un simple ailier. En effet, son intelligence de jeu lui permet d’évoluer comme un véritable créateur excentré, à la manière de certains joueurs utilisés par Luis Enrique lors de ses précédentes expériences (Olmo avec l’Espagne).

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Une polyvalence recherchée, une complémentarité naturelle avec Hakimi ?

Par ailleurs, la capacité du gaucher d’1,83 m de ralentir ou d’accélérer le rythme en fonction des situations correspond également parfaitement à l’ADN du coach espagnol, où les postes ne sont jamais figés avec des milieux qui viennent créer le surnombre, des ailiers qui repiquent à l’intérieur et des latéraux qui apportent constamment de la largeur. Une polyvalence et une mobilité qui devraient permettre au PSG d’être encore un peu plus imprévisible sur le plan offensif. L’un des aspects les plus intéressants de l’intégration d’Akliouche pourrait d’ailleurs être sa relation technique avec Achraf Hakimi sur le côté droit. Si le latéral marocain est l’une des principales armes offensives du PSG grâce à ses projections incessantes, sa vitesse et sa capacité à multiplier les appels dans le dos des défenses, Akliouche, de son côté, possède la qualité de lecture et la justesse technique nécessaires pour exploiter ces déplacements. Si les automatismes se développent rapidement, le duo Akliouche-Hakimi pourrait alors devenir l’un des principaux circuits de création du PSG, capable de déséquilibrer aussi bien des blocs bas que des équipes qui pressent haut.

Excellent dans les espaces réduits, capable de conserver le ballon sous pression et de créer des décalages par la passe comme par le dribble, Akliouche devra, malgré tout, relever quelques défis dans la capitale française. L’un des principaux sera l’aspect défensif. En effet, depuis son arrivée dans la Ville Lumière, Luis Enrique demande un investissement permanent sans ballon, notamment à ses attaquants. Si Akliouche possède les qualités athlétiques nécessaires pour répondre à ces exigences, le joueur formé à Monaco devra donc adapter certains de ses automatismes, que ce soit dans le timing du pressing ou son replacement. Un apprentissage qui pourrait conduire l’ancien sélectionneur de la Roja à privilégier une intégration progressive : commencer dans une position familière sur le côté droit, développer au fil du temps son rôle de créateur entre les lignes, puis lui confier davantage de responsabilités à mesure qu’il assimilera les exigences tactiques et défensives du collectif. Une chose est sûre, dans le football positionnel de Luis Enrique, le profil de Maghnes Akliouche a de quoi séduire et pourrait permettre au principal concerné de devenir l’un des créateurs les plus complets du football européen. La promesse est belle, place au terrain.