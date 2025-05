Djibril Cissé encense le niveau de la Kings League France

Manager général de l’équipe Génération Seven, présidée par le Youtubeur Michou ainsi qu’Eduardo Camavinga, Djibril Cissé a été l’un des acteurs les plus célèbres de cette première édition de la Kings League France. Et après un peu plus d’un mois de compétition, l’ancien attaquant de Liverpool s’est montré dithyrambique sur le niveau proposé. «Il y a plein de bons talents. J’ai vu des bons joueurs de ballons, comme le capitaine de Karasu que j’ai eu quand j’entraînais les jeunes de l’OM, il a ce qu’il faut pour jouer à 11. Je pense que ce format-là est plus fait pour les joueurs de futsal, très techniques, habiles, rapides et doués avec le ballon.»

Un avis corroboré par l’ancien Amiénois Harrison Manzala, qui a disputé la compétition au sein de l’équipe de PFut, Panam All Starz, qualifiée pour la finale. «Le niveau est très bon, mais ce qui change le plus avec le foot à 11, ce sont les règles. Les temps morts, repartir, gérer les buts qui comptent double… toutes ces nouvelles choses qui rentrent, ça fait vraiment du mal psychologiquement», a commenté l’ancien milieu aux 4 buts en 45 matches de Ligue 1.