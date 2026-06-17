Le Real Madrid fait le gros coup Bernardo Silva

Après plusieurs années de bons et loyaux services, Bernardo Silva a décidé qu’il était temps de quitter Manchester City. La nouvelle a été officialisée par toutes les parties le 16 avril dernier. « Manchester City confirme que Bernardo Silva quittera le club cet été. Le meneur de jeu portugais a rejoint City en 2017 et a disputé 451 matches au cours d’un glorieux passage de neuf ans chez les Blues. La contribution de ce joueur de 31 ans à notre plus grande période de succès est inestimable», pouvait-on lire sur le communiqué de presse publié par les Skyblues. De son côté, l’ancien joueur de l’AS Monaco avait partagé un long message d’adieu.

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«Chers supporters de Manchester City, il y a neuf ans, lorsque je suis arrivé, je poursuivais le rêve d’un petit garçon : réussir dans la vie, accomplir de grandes choses. Cette ville et ce club m’ont offert bien plus que cela, bien plus que je n’aurais jamais osé espérer. Nos victoires et nos exploits communs resteront à jamais gravés dans mon cœur (…) Je vous aime tous, Bernardo.» Le cœur plein et le sentiment du devoir accompli, le Portugais a donc quitté les Cityzens avec de nombreux trophées et des souvenirs plein la tête. Libre officiellement le 30 juin, le milieu de terrain a été approché très vite par de nombreux clubs.

Bernardo Silva snobe le Barça et l’Atlético pour le Real Madrid

Benfica rêvait de son retour. La Juventus, elle, espérait en faire son nouveau maître à jouer. Mais c’est surtout en Espagne où se trouvaient les candidats les plus sérieux à sa signature. Très rapidement, le Barça, club qui l’a approché à plusieurs reprises et où il rêvait visiblement de jouer, s’est positionné. Outre son expérience du très haut niveau et ses qualités de footballeur et humaines, les Culés voyaient là une bonne opération puisqu’il était disponible pour 0 euro. Il aurait tout de même fallu lui verser une prime à la signature. Finalement, l’Atlético de Madrid a avancé ses pions et tenait même la corde pour le recruter.

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Comunicado Oficial: Bernardo Silva. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 17, 2026

Mais ça, c’était avant l’arrivée de José Mourinho sur le banc du Real Madrid. Le Special One, qui partage le même agent que Bernardo Silva en la personne de Jorge Mendes, a réussi à le convaincre de le rejoindre au sein de la Casa Blanca. Aujourd’hui, le Real Madrid a annoncé la bonne nouvelle. «Le Real Madrid CF et Bernardo Silva ont trouvé un accord selon lequel il sera un joueur du Real Madrid pour les deux prochaines saisons, jusqu’au 30 juin 2028.» Le footballeur de 31 ans va découvrir un nouveau championnat après avoir connu des succès au Portugal, en France et en Angleterre.