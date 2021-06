Équipe de France : votre onze de départ pour affronter la Suisse

Dans un peu moins de vingt-six heures, l'équipe de France défiera la Suisse à la National Arena de Bucarest, en Roumanie, pour le compte des huitièmes de finale de l'Euro 2020. Une rencontre dans laquelle il ne faudra pas se rater pour rallier les quarts de finale. Mais place pour l'instant à cette partie pour laquelle Didier Deschamps aura un véritable casse-tête à régler.

Avec la blessure de Lucas Digne et le possible forfait de Lucas Hernandez au poste de latéral gauche, le sélectionneur des Bleus risque d'innover lundi soir avec une composition inédite. Les champions du Monde 2018 ont d'ailleurs travaillé le 3-5-2 ces derniers jours pour avoir plusieurs possibilités. Mais en attendant de savoir ce que nous réserve DD, nous vous avons demandé ce samedi votre composition de départ. Et un XI ressort.

Coman a la cote, Rabiot aussi titulaire

Si la beaucoup de personnes aiment le 4-2-3-1, le 3-5-2 est apparu en force ces dernières heures en commentaires et sur les réseaux sociaux. Même si les noms de Mandanda et Maignan ont été évoqués, Lloris sera titulaire selon vous dans les cages. Concernant la défense à trois, vous avez opté pour Pavard, Varane et Kimpembe en axe gauche. Et c'est au milieu que les votes ont été partagés.

Moussa Sissoko ou encore Thomas Lemar et même Corentin Tolisso ont reçu quelques votes, mais on devrait partir sur du classique. Côté gauche, Rabiot pourrait prendre place selon vous, avec Coman, énormément plébiscité, de l'autre côté du coup. Le duo Pogba-Kanté est lui indéboulonnable pour vous. Enfin, sur le plan offensif, vous voyez Griezmann se placer derrière le duo Benzema-Mbappé. Reste désormais à savoir si ce 3-5-2 sera choisi par Didier Deschamps.