Mercato : Newcastle en pleine galère

Potentiellement le club le plus riche de la planète football, et ses fans célébraient dignement la nouvelle, avec des rêves plein la tête. Oui mais voilà, à 13 jours de la fermeture du mercato hivernal, seulement deux joueurs ont rejoint les Magpies : l'attaquant néo-zélandais Chris Wood (30 ans) et le latéral anglais Kieran Trippier (31 ans). Pas de quoi chambouler l'ordre établi en Angleterre, et encore moins en Europe.

La suite après cette publicité

Newcastle a les moyens financiers mais il est handicapé par sa situation préoccupante au classement de Premier League (19e), que son nouvel entraîneur Eddie Howe n'a pas su améliorer depuis sa nomination le 8 novembre dernier. Alors qu'il est prêt à dépenser de grosses sommes cet hiver, le club anglais a déjà essuyé énormément de refus. Parfois de la part des clubs contactés, parfois directement par les joueurs. On pense notamment à Georginio Wijnaldum, Donny van de Beek ou encore Keylor Navas. Le challenge Newcastle n'emballe pas grand-monde et les grands noms attendront...

Des grosses offres mais des refus

De plus, comme toujours dans ce cas de figure, Newcastle est attendu au tournant par ses interlocuteurs, et devra probablement surpayer ses premiers gros coups. On pense par exemple aux négociations avec l'AS Monaco pour Benoît Badiashile, qui tournent autour des 40 M€, à l'échec du dossier Sven Botman (Lille demandait 55 M€), ou au tarif réclamé par Reims pour Hugo Ekitiké (40 M€ avec les bonus). Que ce soit pour un défenseur central ou un attaquant, la quête des Magpies se complique jour après jour. Pour renforcer le secteur défensif, c'est peut-être finalement Diego Carlos, l'ancien Nantais qui évolue au FC Séville, qui sera l'heureux élu, avec une nouvelle approche aux alentours des 35 M€.

Pour l'attaquant recherché, malgré l'arrivée du robuste Chris Wood, c'est tout aussi compliqué. L'Atalanta vient de refuser 30 M€ pour Duvan Zapata, le dossier Aubameyang est aux oubliettes et les pistes se multiplient, à l'image d'un intérêt exprimé pour l'attaquant lensois Ignatius Ganago. Comme le journal local The Chronicle l'assurait lundi, deux recrues sont espérées par la direction du club d'ici la fin du mercato hivernal. Deux recrues censées aider dans l'opération maintien, si importante pour ne pas plomber d'entrée de jeu le nouveau projet.