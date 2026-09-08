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Une légende du Bayern Munich se paye Ismael Saibari

Par Aurélien Macedo
1 min.

Arrivé cet été en provenance du PSV Eindhoven, Ismael Saibari n’a pas manqué ses débuts avec le Bayern Munich. Auteur de 2 passes décisives en 4 apparitions, il apporte de la concurrence à l’attaque bavaroise. Néanmoins, l’ancienne gloire du Bayern Munich et de Liverpool Dietmar Hamann n’est pas totalement de cet avis. S’il reconnait des qualités au Marocain, il estime que sa polyvalence ne servira pas tant que ça au Bayern Munich pour des raisons de lenteur.

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«Ismael Saibari est un merveilleux footballeur, mais il est trop lent. Non seulement il n’est pas rapide, mais il est comme un mauvais Kane. Kane n’est pas le plus rapide, et désormais son back-up n’est pas le plus rapide non plus. Ils disent que Saibari peut jouer à quatre postes - moi, je dis qu’il peut jouer exactement à un poste : derrière Kane, parce que sur un côté, il est trop lent», a-t-il lâché sur Sky Sports Germany.

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