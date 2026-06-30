CdM 2026, Allemagne : Jürgen Klopp allume lourdement Deniz Undav

Lors de la désillusion allemande face au Paraguay en 16es de finale de la Coupe du Monde 2026 (1-1, 3-4 t.a.b.), une séquence a particulièrement marqué la mi-temps : l’intervention de Jürgen Klopp, consultant pour MagentaTV. L’ancien entraîneur de Liverpool est revenu avec fermeté sur la prestation de Deniz Undav, titularisé à la surprise générale par Julian Nagelsmann à la place de Jamal Musiala. Dans une première période très pauvre offensivement, l’attaquant de Stuttgart n’a touché que huit ballons et n’a jamais réussi à peser sur la rencontre.

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Sans détour, Klopp a livré une analyse très critique de son implication et de son attitude sur le terrain, pointant un manque d’agressivité et de disponibilité. « Nous devons dire les choses comme elles sont. Deniz Undav peut aussi faire plus d’efforts pour se rendre disponible. Il ne reçoit pas de passes, mais quand il est proche du ballon, il doit mettre son corps, le demander, c’est aussi le langage corporel. Si je te regarde et que tu ne me montres pas avec les yeux que tu veux le ballon, alors tu ne l’auras pas », a-t-il déclaré. Une sortie qui illustre parfaitement les difficultés allemandes dans ce match, finalement synonyme d’élimination prématurée.