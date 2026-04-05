Liverpool : Virgil van Dijk prévient le PSG

Balayé par Manchester City lors des quarts de finale de la FA Cup (4-0), Liverpool n’a clairement pas préparé au mieux sa double confrontation face au PSG. Au cœur d’une saison compliquée malgré un recrutement XXL l’été dernier, les Reds ont malgré tout encore de belles choses à jouer. Interrogé à ce sujet, Virgil van Dijk a d’ailleurs promis que ses partenaires feraient le maximum pour sauver ce qui reste à sauver.

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« Sur le plan mental, ça a été une saison globalement très difficile, mais nous avons une responsabilité, non seulement envers nous-mêmes, mais surtout envers les supporters et, si nous voulons tirer quelque chose de cette saison, nous devons essayer de faire quelque chose d’exceptionnel lors des trois prochains matchs ». Première réponse ? Mercredi soir.