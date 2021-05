PL : Liverpool communique après le report du match face à Manchester United

La suite après cette publicité

Le derby de l'Angleterre entre Manchester United et Liverpool prévu ce dimanche a été reporté. Une décision prise suite à l'intrusion de supporters des Red Devils à l'extérieur et à l'intérieur d'Old Trafford. Les fans de United manifestaient contre les propriétaires américains du club, la famille Glazer. Si Manchester United n'a pas tardé à communiquer officiellement, Liverpool vient également de le faire il y a quelques minutes.

« Le Liverpool Football Club était pleinement d'accord avec la décision de reporter le match d'aujourd'hui en raison des événements en cours à Old Trafford et dans les environs. Nous sommes d'avis que la sécurité publique doit être le facteur numéro un dans une telle décision, la capacité de fournir un environnement sûr aux participants, au personnel et aux fonctionnaires étant une priorité particulière. Il n’était manifestement pas possible que cela soit garanti aujourd’hui en raison d’une situation qui s’est rapidement aggravée. Nous continuerons à dialoguer avec Manchester United, la Premier League et les autorités locales pour trouver une date appropriée pour le report. Dès que nous aurons ces informations, nous informerons nos supporters en conséquence, » précise ainsi le communiqué officiel du champion d'Angleterre.