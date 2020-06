Liga : Sergio Ramos à un but de rentrer dans l'histoire de la Liga

En marquant dimanche contre Eibar, Sergio Ramos (34 ans) a égalé un record : celui du nombre de buts marqués par un défenseur en Liga. Avec 67 unités, il est sur la même marche que Ronald Koeman. Le quotidien Marca en a même fait sa Une ce mercredi 17 juin. L'international espagnol (170 sélections, 21 buts) a atteint ce total en 445 matches alors que son homologue anciennement au Barça n'a lui eu besoin que de 192 rencontres, bien aidé par son positionnement puisqu'il a évolué également au poste de milieu de terrain.

La suite après cette publicité

On voit mal comment le capitaine du Real Madrid pourrait ne pas dépasser les 67 buts. Alors qu'il dispute sa quinzième saison sous les couleurs du Real, le défenseur central a inscrit six buts en championnat. Très bon sur coup de pied arrêté, Ramos arrive souvent à prendre le dessus sur les défenseurs adverses et placer sa tête pour marquer. Et s'il enlevait tout suspense et battait le record ce jeudi soir (22h) contre Valence ?