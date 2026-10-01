Espagne : Nico Williams quitte le rassemblement sur blessure

Titulaire contre l’Angleterre (2-3), puis remplaçant et buteur contre la Croatie (4-1), Nico Williams rentre à Bilbao. En effet, l’international espagnol (38 sélections) souffre « de douleurs à la cuisse gauche », rapporte la Roja, depuis la victoire contre les Croates, en Ligue des Nations, lundi soir.

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Nico Williams causa baja en la concentración de la @SEFutbol.



De esta manera, la convocatoria para los partidos de Oviedo y Split se queda en 25 jugadores.



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« À l’issue des examens médicaux effectués aujourd’hui par les services médicaux de la Fédération espagnole, il a été décidé de le retirer du stage actuel afin qu’il puisse poursuivre son processus de récupération. Les services médicaux de l’Athletic Club ont été tenus informés à tout moment de l’évolution du joueur, qui poursuivra son traitement et sa récupération sous la supervision de son club », poursuit la sélection espagnole dans son communiqué. Luis de la Fuente a choisi par ailleurs de ne pas le remplacer et de rester avec un groupe réduit de 25 joueurs pour la réception de la Tchéquie (le 3 octobre, 20h45) et pour le déplacement en Croatie (le 6 octobre).