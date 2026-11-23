La claque reçue à Anfield (4-0) face à Liverpool, dès les grands débuts de Mauricio Pochettino sur le banc après l’expulsion éclair de Leny Yoro, a fait voler en éclats la patience de tout l’écosystème mancunien. Sur le plateau de Sky Sports, Gary Neville et Roy Keane n’ont pas mâché leurs mots face au naufrage défensif des Red Devils, l’ancien latéral allant jusqu’à juger le niveau d’organisation de son ancien club pire que ce qu’il observe chaque semaine en D4 anglaise, allant même jusqu’à se gifler lui-même en direct pour illustrer sa détresse.

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Au-delà des mots durs des consultants, c’est toute la maison United qui paraît au bord de la rupture, plombée par un terrible début de saison qui laisse l’équipe engluée en 19e position avec seulement huit points en onze journées. Ainsi, ce nouvel effondrement a d’autant plus de mal à passer que les supporters avaient retrouvé une lueur d’espoir en fin d’exercice dernier, lorsque Michael Carrick avait su redresser la barre et arracher une qualification en Ligue des Champions…