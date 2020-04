Arsenal : les prétendants d'Aubameyang se frottent les mains

Si la crise financière liée à l'arrêt total du football frappe tous les clubs sans exception, certains sont forcément plus touchés que d'autres. En Espagne par exemple, le Real Madrid semble s'en sortir bien mieux que ses rivaux, le FC Barcelone et l'Atlético, qui ont dû négocier des baisses de salaires drastiques allant jusqu'à 70%, en plus d'avoir une marge de manœuvre de plus en plus réduite pour le prochain mercato. En Angleterre, le scénario est similaire. Les deux clubs de Manchester semblent ainsi relativement épargnés pour l'instant, et on continue à parler d'opérations d'envergure pour le prochain marché des transferts.

D'autres clubs en revanche vont devoir faire très attention. C'est le cas d'Arsenal notamment. Alors que le club était déjà dans une politique d'austérité relative par rapport à ses homologues du haut de tableau, les Gunners risquent d'être durement touchés par cette crise. Et ça tombe mal, puisque l'équipe entraînée par Mikel Arteta a besoin de renfort. Un nom revient de façon incessante, celui de Thomas Partey, le milieu de terrain ghanéen de l'Atlético de Madrid. Le joueur est actuellement en discussions pour une prolongation avec les Colchoneros, mais Arsenal compte bien s’immiscer dans le dossier, et pourrait même aller jusqu'à proposer Alexandre Lacazette en échange selon la presse anglaise.

Chelsea en pole position

Mais l'horizon pourrait s'annoncer encore un peu plus gris que prévu. Les informations du sérieux The Telegraph risquent en tout cas de mettre la peur au corps des fans gunners, puisque le journal anglais nous apprend que les Canonniers pourraient être obligés de vendre Pierre-Emerick Aubameyang lors du prochain mercato. C'est en tout cas ce qu'estiment les prétendants du Gabonais, dans lesquels on retrouverait l'Inter, le FC Barcelone mais surtout Chelsea, qui en aurait fait sa priorité pour le prochain marché. Des informations également confirmées par ESPN.

Arsenal n'aurait clairement pas l'intention d'offrir un nouveau contrant à son attaquant de 30 ans qui émarge à environ 230.000€ par semaine, ne souhaitant pas répéter l'erreur qui avait été faite avec Mesut Özil, et une vente serait une bonne solution pour remplir les caisses du club. Mikel Arteta pourrait toujours compter sur Alexandre Lacazette, qui resterait, et sur Gabriel Martinelli, et l'argent de la vente d'Aubameyang pourrait être utilisé pour renforcer d'autres positions. Affaire à suivre donc, mais du côté de Chelsea, où l'arrivée d'un numéro 9 est une priorité pour Lampard, on peut avoir le sourire.