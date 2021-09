OM : Leonardo Balerdi a aussi baissé son salaire pour Amine Harit

RMC Sport dévoilait ce mercredi que Pol Lirola et Alvaro Gonzalez avaient accepté de baisser leur salaire pour permettre à l'Olympique de Marseille de respecter ses engagements envers la Direction Nationale de Contrôle et de Gestion et ainsi enregistrer l'arrivée d'Amine Harit, prêté par Schalke 04.

L'Équipe du jour confirme et ajoute que Leonardo Balerdi lui aussi a consenti au même effort pour offrir cette large de manœuvre à Pablo Longoria. Preuve que le groupe de Jorge Sampaoli vit très bien.