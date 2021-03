Le conseil mercato donné à Harry Kane !

La suite après cette publicité

Comme depuis plus de quatre ans maintenant, Harry Kane enchaîne les saisons avec des statistiques toujours plus impressionnantes. Cette année, il a inscrit 14 buts et délivré 11 passes décisives en 23 matches de Premier League et il est récemment devenu le deuxième meilleur buteur de l'histoire de Tottenham, avec 210 buts en 321 matches. De quoi forcément attiser les convoitises de bons nombres de grands clubs surtout que Tottenham peine toujours à remporter des titres majeurs.

Un attaquant capable de marquer une quarantaine de buts chaque saison ne court pas les rues. Mais à 28 ans maintenant et avec une valeur de plus de 100 millions de livres, l’attaquant anglais n’a pas forcément le meilleur rapport qualité-prix, en tout cas plus depuis l’éclosion de Erling Haaland. Pour l’ancien joueur Danny Murphy, Kane doit partir cet été ou jamais. « Il me semble que cet été est la dernière occasion de faire un grand pas en avant. Un homme du talent de Harry Kane veut gagner des titres de la Ligue des champions et de la Premier League... Le problème c'est, les clubs vont-ils vouloir risquer une dépense de plus de 100 millions de livres sterling et son salaire, par rapport à un joueur comme Erling Haaland ? Il a huit ans de moins, vous le paierez probablement moins, Kane est probablement plus développé, mais Haaland va certainement marquer des buts dans n'importe quelle équipe dans laquelle il joue », a-t-il expliqué dans talkSPORT. Le prochain mercato devrait donc être un tournant dans sa carrière.