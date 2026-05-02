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Ligue 1

OL : Paulo Fonseca annonce le retour de Malick Fofana et Ernest Nuamah

Par Josué Cassé
Malick Fofana @Maxppp
Lyon Rennes
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Bonne nouvelle pour l’Olympique Lyonnais avant d’accueillir le Stade Rennais en clôture de la 32e journée de Ligue 1. Ce samedi, Paulo Fonseca, présent en conférence de presse, a en effet annoncé le retour de Malick Fofana et Ernest Nuamah.

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«Malick et Ernest seront dans le groupe. Ils ne seront pas prêts pour commencer le match mais ils seront prêts pour aider l’équipe si nous en avons besoin. C’est important d’avoir cette solution, je suis content», a affirmé le coach lyonnais.

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