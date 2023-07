Kylian Mbappé réclame une fortune au Real Madrid, Frenkie de Jong a pris sa décision pour son avenir

Kylian Mbappé demande un salaire XXL

La suite après cette publicité

A chaque jour sa nouvelle information dans le feuilleton Kylian Mbappé. Preuve que son arrivée au Real Madrid est en bonne voie, c’est de l’aspect salarial dont on va parler ce samedi. Et on sait aussi désormais à quoi s’en tenir ! Le Mundo Deportivo révèle que le joueur de 24 ans réclame pas moins de 50 M€ annuels au club merengue. Pour le moment, le club présidé par Florentino Perez serait prêt à lui offrir 40M€ par saison. Evidemment, c’est loin des émoluments qu’il perçoit au PSG. Mais à Madrid, il deviendrait de loin le joueur le mieux payé de l’effectif. Dans cette optique, le Real Madrid est déjà en train de demander un crédit à la Banco Santender pour réaliser cette opération d’envergure.

Frenkie de Jong garde le cap

Le feuilleton Frenkie de Jong refait surface ! Régulièrement annoncé sur le départ, le Néerlandais est cette fois-ci annoncé dans le viseur de Manchester City qui aimerait en faire le successeur d’Ilkay Gundogan. Mais comme le relaye Marca dans ses pages intérieures, l’intéressé n’a aucune intention de partir. Et c’est son ancien entraîneur Ronald Koeman qui l’a annoncé. L’entraîneur néerlandais, qui entretient d’excellentes relations avec le milieu de terrain, a assuré que l’international ne quitterait pas Barcelone. D’après Koeman, De Jong est heureux au Camp Nou et il n’a pas l’intention de changer d’air. Pour rappel, il est sous contrat avec le Barça jusqu’en 2026.

À lire

Le PSG tient sa quatrième recrue estivale !

Nouveau défi pour Hugo Lloris ?

Manchester United avance bien sur la venue d’André Onana ! Les négociations avec l’Inter Milan sont sur le point d’aboutir pour un transfert qui devrait avoisiner les 50M€. Preuve en est, le club intériste cherche déjà son successeur. Et selon nos infos, l’Inter a jeté son dévolu sur Hugo Lloris ! Le portier français cherche à quitter Tottenham. Le quotidien L’Equipe confirme également que le gardien de 36 ans «plaît à l’Inter». Ce dernier est sous contrat avec les Spurs jusqu’en 2024.