Coupe du Monde 2026 : le tableau complet des demi-finales
On connaît désormais l’identité des quatre demi-finalistes de la Coupe du Monde 2026, et on ne peut pas vraiment dire qu’on ne l’avait pas vu venir. Le tableau final réussit tout simplement les quatre nations les mieux classées au classement FIFA, à savoir la France, l’Argentine, l’Espagne et l’Angleterre. La première demi-finale concernera les Bleus et la Roja, qui se retrouveront deux ans après leur confrontation au même stade à l’Euro (victoire 2-1 de l’Espagne), et un peu plus d’un an après leur duel légendaire en demi-finale de Ligue des Nations (victoire 5-4 de l’Espagne).
Ce choc aura lieu ce mardi 14 juillet à 21h00 à Dallas, et sera diffusé sur M6 et beIN SPORTS. Une date symbolique pour la France, qui rêve de prolonger l’euphorie jusqu’aux premières lueurs du lendemain. L’autre demi-finale aura lieu mercredi entre l’Angleterre et l’Argentine (21h00), un duel chargé symboliquement à bien des égards. Il sera également retransmis sur M6 et beIN SPORTS.
Le programme des demi-finales :
Mardi 14 juillet
France - Espagne (21h00) sur beIN SPORTS et M6
Mercredi 15 juillet
Angleterre - Argentine (21h00) sur beIN SPORTS et M6
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