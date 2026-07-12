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Coupe du Monde

Coupe du Monde 2026 : le tableau complet des demi-finales

Par Jordan Pardon
1 min.
La joie des Français après le 2e but signé Dembélé @Maxppp

On connaît désormais l’identité des quatre demi-finalistes de la Coupe du Monde 2026, et on ne peut pas vraiment dire qu’on ne l’avait pas vu venir. Le tableau final réussit tout simplement les quatre nations les mieux classées au classement FIFA, à savoir la France, l’Argentine, l’Espagne et l’Angleterre. La première demi-finale concernera les Bleus et la Roja, qui se retrouveront deux ans après leur confrontation au même stade à l’Euro (victoire 2-1 de l’Espagne), et un peu plus d’un an après leur duel légendaire en demi-finale de Ligue des Nations (victoire 5-4 de l’Espagne).

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Ce choc aura lieu ce mardi 14 juillet à 21h00 à Dallas, et sera diffusé sur M6 et beIN SPORTS. Une date symbolique pour la France, qui rêve de prolonger l’euphorie jusqu’aux premières lueurs du lendemain. L’autre demi-finale aura lieu mercredi entre l’Angleterre et l’Argentine (21h00), un duel chargé symboliquement à bien des égards. Il sera également retransmis sur M6 et beIN SPORTS.

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Le programme des demi-finales :

Mardi 14 juillet

France - Espagne (21h00) sur beIN SPORTS et M6

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Mercredi 15 juillet

Angleterre - Argentine (21h00) sur beIN SPORTS et M6

Pub. le - MAJ le
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