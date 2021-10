Coupe de France : le tirage intégral du 5e tour

La Coupe de France a commencé depuis plusieurs semaines déjà et le tirage au sort du 5e tour a eu lieu cette semaine. Si les clubs de Ligue 1 et Ligue 2 sont toujours exempts, les écuries de National 1 sont concernées. Et on trouve ci et là quelques belles affiches. L'AS Saint-Priest, pensionnaire de National 2, accueillera Bourg-en-Bresse, formation de N1.

La Berrichonne de Châteauroux (N1) se déplacera du côté de Romorantin (N2). L'US Créteil-Lusitanos, en grande difficulté en N1, recevra pour sa part l'Entente Sannois Saint-Gratien (N2). Belle affiche entre clubs de National 3 en Nouvelle Aquitaine : Stade Poitevin – SO Chatellerault.

On suivra aussi de près le SC Combourg, équipé de 4e division de district de la Ligue de Bretagne, qui sera opposé à Plancoet Arguenon, formation de Régional 2.

Le tirage intégral

Ligue d'Auvergne-Rhône Alpes

Entente Nord Lozère - Fraternelle AM. Le Cendre

FC Cournon d'Auvergne - Moulins Yzeure Foot

Chataigneraie Cantal - R.C. de Vichy

Lapalissoise - U.S. Beaumontoise

Sansacoise - Sanfloraine

AS Clermont Saint Jacques - FC Chamalieres

St Mamet - US Les Martres de Veyre

US Mozac - Montlucon Football

Moulins Football - Velay

FC Riomois - Le Puy Football 43 Auvergne

Entente C’est Aouste - Grand Ouest Association Lyonnais

AS Chavanay - Limonest Dardilly St-Didier

St Maurice l’Exil - Villefranche

Forez Donzy - Football en Mont Pilat

AS Chadrac - US Blavozy

L’Étrat La Tour - Andrézieux-Boutheon

Veore Montoison - Hauts Lyonnais

Cote Chaude SP. St-Etienne - FC Rhône Vallées

Indépendant ST Romain Le Puy - Amplepuisien

Saint-Chamond Foot - Rachais

Crolles Bernin - AS Villeurbanne EV. Lyonnais

Roy Montceau - FC Bourgoin Jallieu

Chaponnay Marennes - Saint-Cyr Collonges - Mont d’Or

Roche St Genest - Feurs

SA Thiernois - Lyon - La Duchere

AS St Priest - FBBP 01 (N1)

AS Chambeon Magneux - AS De Montchat Lyon

CS Neuvillois - Vareze

Niyarey - FC Vaulx en Veli

ES de Tarentais - US Gieroise

Belle Etoile Mercury - AS Miserieux Trevoux

GFA Rumilly Vallières - FC Annecy

ES Cernex - Chambéry

Echenevex Segny Chevry - La Tour St Clair

US Annemasse-Ambilly - Venissieux FC

Haut Giffre - ESB Football Marboz

Vallée du Guiers - Sillingy

Val d’Hyères - Ain Sud

Ligue de Bourgogne Franche-Comté

Pont de Roide (R1) – Roche Novillars (R1)

FC Tilles (D1) – Levier (R1)

Morteau Montlebon (N3) – CA Pontarlier (N3)

Jura lacs (R1) – ASM Belfort (N2)

Bresse Jura Foot (R2) – Les Écorces (R2)

Audincourt (R1) – Jura Sud (N2)

La Joux Nozeroy (R2) – Champagnole (R1)

Pays Maichois (R3) – Grandvillars (N3)

Is Selongey (N3) – Saint Apollinaire (N3)

US Cosne (R1) – UF Mâconnais (R1)

AS Chatenoy (R3) – Saint Marcel (R2)

AS Quetigny (R1) – Lons Le saunier (R1)

Louhans Cuiseaux (N2) – Paron FC (N3)

UF la Machine (R3) – La Charité (R1)

US Dionysienne (D2) – Jura Dolois (N3)

FC Chalon (R1) – Fauvernay Rouvres (R2)

Ligue du Grand Est

US Thionville Lusitanos (R2) – AS Prix Les Mezières (N3)

ST Dizier Espérance (R3) – FC Nogentais (R1)

CA Villers Semeuse (R2) – RCSC La Chapelle St Luc (R1

RS Magny (R2) – FC Joinville Vecqueville (R3)

RC Epernay Champ. (N3) – CS Sedan Ardennes (N2)

ES Fagnières (R3) – FC Reims Christo (R2)

FC Prez Bourmont (D1) – FCF La Neuvillette Jamin (R3)

US Avize Grauves (R1) – Reims Ste Anne (R1)

A.S.O.F.A. (R3) – Chaumont FC (R1)

UL Rombas (R3) – APM Metz FC (R1)

FC Eloyes (R3) – ES Courcelles Nied (R3)

ES Thaon (N3) – US Vandoeuvre (R1)

AS Nancy HDL (R3) ou GS Haroue Benney (R2) – US Jarny (R3)

US Plantières (R3) – Metz ESAP (R2)

AS Talange (D1) – RC Champigneulles (R1)

GS Neuves Maisons (R2) – Toul Jeunes Citoyens (R3)

FC Luneville (R1) – SAS Epinal (N2)

ES Heillecourt (R2) – US Raon L’Étape (N3)

GS Thiaucourt (D2) – ES Grandange (R2)

AS ST Julien Les Metz (R2) – AS Morhange (R2)

ES Pfettisheim (D1) – FC Sarrebourg (R1)

US Reipertswiller (R2) – FA Illkirch Graffenstaden (N3)

AS Bliesbruck (R3) – ASC Biescheim (N3)

FCSR Haguenau (N2) – US Sarre Union (N3)

FC Still 1930 (R1) – F.C.O.S.K. 06 (R2)

AS Ingwiller (R3) – FC Obermodern (R1)

FC Soleil Biescheim (R1) – SSEP Hombourg Haut (R2)

US Behren (R3) – AS Montrbronn (D1)

ASC Hinterfeld (D3) – AS Reding (R3)

RC Kintzheim (D1) – ASL Koetzingue (R2)

AS Portugais Selestat (D2) – ES Molsheim Ernolsheim (R2)

AS Ribeauville (R2) – FC Rossfeld (R2)

SR Colmar (N3) – SC Schiltigheim (N2)

AS Illzach Modenheim (R1) – AGIIR Florival (R2)

FC St Louis Neuweg (N3) – ES Golbey (R1)

FC Hagenthal Wentzwiller (D1) – Mulhouse Mouloudia (R3)

AS Huningue (R2) – FC Hengenheim (R1)

FC Mulhouse (N3) – FC Kronenbourg (R1)

Ligue de Bretagne

GSY Bourg Blanc (R2) ou US Goudelin (R2) – FC Gouesnou (R2)

AS Brestoise (R3) – US Concarneau (N1)

AG Plouvorn (R2) – St Co Locminé (N3)

Lorient Sport (R2) – US Moelan S/ Mer (R2)

Stade Paimpolais FC (R1) – Keriolets Pluvigner (R1)

RC Plouamagoar (R2) – Vannes OC (N2)

GSI Pontivy (N3) – Landerneau FC (R1)

Quimper Kerf FC (R2) – US Trengunc (N3)

ESP. Plouguerneau (R2) – Lannion FC (N3)

Arzellis Ploudalmezeau (D1) – Pont L’Abbé FC (R2)

US Perros Louannec (R2) – La Plovezetienne (R3)

US Montagnarde (R1) – Stade Plabennec (N2)

St Pierre Milizac (N3) – Paotred Dispount Ergue Gaberic (R1)

SC Combourg (D4) – Plancoet Arguenon (R2)

CS Bignan (R2) – US Saint-Malo (N2)

FCAV Redon (R1) – Stade Briochin (N1)

CS Pledran (R3) – Muzillac OS (R3)

Lamballe FC (R1) – AGL Drapeau Fougères (N3)

Ploermel FC (R1) – CO Pace (R2)

TA Rennes (N3) – AS Vitré (N2)

CS Betton (R3) – US Liffré (R1)

Auray Football Club (R1) – OC Montauban (R2)

Stade Pleudihen (R2) – COB SP St Brieux (R2)

MB Noyal Pontivy (R2) – Dinan Lehon FC (N3)

FC Breteil Talensac (R1) – AS Vannes Menimur (R2)

OC Cesson (R1) – SC Le Rheu (R1)

US Brech (R3) – FC Guipry Messac (N3)

Ligue du Centre Val de Loire

Vineuil SF (R1) - US Orléans (N1)

FC Drouais (R1) - CS Mainvilliers (R2)

US Port. Joué les Tours (R2) - US Châteauneuf sur Loire (N3)

ASJ La Chaussée St Victor (R2) - FC St Jean Le Blanc (N3)

C Chartres (N2) - USM Saran (N3)

J3S Amilly (N3) - CA Pithiviers (R1)

ES Poulaines (D1) - FC Déols (N3)

FC St Doulchard (R2) - FC Ouest Tourangeau (N3)

Tours FC (R1) - Blois Foot 41 (N2)

Joué les Tours FCT (R1) - SC Azay Cheillé (R1)

SO Romorantin (N2) - La Berrichonne de Châteauroux (N1)

FC Fussy St Martin Vignoux (R3) - Vierzon FC (N3)

Ligue des Pays de la Loire

Pouance USA - Sautron AS

St André des Eaux - Carquefou

Chantigné US - Stade Lavallois

Nantes St Pierre - Château Gontier

Auvers Poillé Brulon - St Pierre Montrevault

Bouaye - Les Herbiers

Beaucouze - Laval Bourny

Angers NDC - Saumur OF

Cholet RCC - Vertou

L’Hermenault FCPB - Pouzauges Bocage

Mulsanne Teloche - Chateaubriant Volt

Thouarcé Layon - La Suze

Coulaines - Cholet

Pellouailles Corze - Orvault

Spay - Le Mans Villare

La Chapelle BM USLD - La Roche/Yon VF

La Chapelle / Erdre AC - Le Mans FC

Allonnes JS - La Roche/Yon ESOFV

Les Lion Angers CS - Luçon

Montilliers ES - St Philbert Grand Lieu

Les Sables FCOC - Reze FC

Mayenne Stade FC - Le Poire S/Vie VF

Ligue d'Occitanie

Toulouse Métropole (R1) - Auch Football (R1)

Lavitois Av. (R3) ou Gimont ES (D1) - Seysses Frouzins US (R2)

Chusclan Laudun (R3) - AS Béziers (N2)

Saverdun FC (R3) - Nimes Chemin Bas (R2)

Vabres L’Abayes (D2) ou Tarbes (R1) - Uchaud (R2)

St Sulpice US (R2) - L’Union St Jean FC (R1)

FC Thongue Libron (D3) - Agde Rco (N3)-Montauban (R2) - Cahors FC (R2)

JS Bassin Aveyron (R3) - AS Muret (N3)

Rousson (R1) - Rodeo FC (R1)

Aimargues (R2) - Luc Primaube (R2)

Anduze (R2) - Canet Roussillon (N2)

St. Estev Perpig (R1) - FC Sète (N1)

Blagnac FC (N3) - Clermontois (R1)

Druelle (R2) - Alberes / Argeles (N3)

Biars Bretenoux FC (R2) - Revel US (R1)

Cugnaux (R3) - Alès Olympique (N3)

US Cazeres (R1) - Vauvert FC (R2)

Frontignan (R1) - Perpignan Nord (R2)

Langlade Bernis (D2) - Lourdes (R1)

Ligue de Nouvelle Aquitaine

Stade Poitevin (N3) – SO Chatellerault (N3)

ES La Rochelle (R1) – St Savin St Germain (R2)

ES Ardin (D1) – ESA Brive (R1)

ESM La Souterraine (R2) – US Chauvigny (N3)

US Marennes (R3) – AS Puymoyen (R3)

CS Boussac (R3) – CS Feytiat (R1)

AS Aixoise (R2) – CA Neuville (N3)

US Pau Portugaise (R2) – Bergerac Périgord FC (N2)

Labenne OSC (R3) – SAG Cestas (R1)

Doazit FC (R2) – Jeunesse Villenavaise (R1)

FC Langonnnais (R2) – JS Sireuil (R2)

FCE Mérignac Arlac (R1) – Trélissac APFC (N2)

JSA Limens (R3) – SA Mauléon (R3)

FGC St Emilionnais (R2) – Stade Bordelais (N3)

St Vincent de Paul (D1) – FC Bassin Arcachon (R1)

St André de Cubzac (R2) – AS Taillanaise (R3)

ASSA Pays du Dropt (R3) – US Lormont (R1)

AS Panazol (R2) – ES Bruxerolles (R1)

ES Poitiers 3 Cités (D1) – ES Guérétoise (R1)

US Vicq sur Gartempe (R3) – Bressuire FC (N3)

UA Niort St Florent (R1) – Angoulême CFC (N2)

SA Moncoutant (R2) – US Migné Auxances (R2)

ES Beaumont St Cyr (R2) – US St Sauveur 79 (R2)

Coteaux Libournais (R3) – CS Lantonnais (R3)

Nontron St Pardoux (R2) – Genêts Anglet (N3)

Stade St Médardais (R2) – Libourne FC (N3)

Ligue de Paris

Evry (R3) – Fleury (N2)

Courbevoie (R2) – Hadricourt (R3)

Val Yerres Crosne (R2) – Linas-Montlhéry (N3)

Cachan (D1) – Versailles (N2)

Torcy (R1) ou Villejuif (R2) – ES Trappes (R2)

Chatou (R1) – Fontenay-sous-Bois (R2)

Adamois (R2) – Blanc-Mesnil (N3)

Créteil (N) – Entente SSG (N2)

Neuilly-sur-Marne (R2) – Racing (N3)

Espérance Aulnaysienne (R1) – Montreuil (R2)

Chambourcy (D3) – Red Star (N)

Bobigny (N2) – Ivry (N3)

Conflans (R1) – Nanterre (R2) ou Palaiseau (R3)

Maccabi Paris (R3) – Cergy (R1)

St-Michel (D3) – JS Suresnes (R2)

Colombienne (R1) – Le Mée (R1)

CAP Charenton (R3) – RC Argenteuil (R3)

Savigny Foot (D1) – Sénart-Moissy (R1)

Salésienne (D1) – CO Vincennes (R1)

Les Lilas (R1) – Paris 15 (R2)

Poissy (N2) – Ste-Geneviève (N2)

Deuil Enghien (D2) – Lusitanos (N2)

Ligue de Méditerranée

Endoume (N3) - Rousset (N3)

Mougins (D1) - VSJB (N3)

Etoile FC (N2) - Istres (N3)

Gardia Club (R2) - Le Pontet Vedène (R2)

Aix (D2) - Port de Bouc (D1)

Boulbon (D1) - Marignane (N2)

Saint-Mandrier (D1) - Martigues (N2)

Stade Maillanais (R2) - Cannet-Rocheville (N3)

Aubagne (N2) - Côte Bleue (N3)

AS Fontonne (R2) - AS Cannes (N3)

Ligue de Corse (réceptions à déterminer)

USC Corte (N3) - Gallia Lucciana (N3)

Afa FA (R2) - FC Balagne (R1)

AS Furiani-Agliani (N3) - GFC Ajaccio (N3)

US Vico (R3) - FC Bastia Borgo (N)

Ligue de Hauts-de-France

Poule A

Beuvry La Foret As (R2) - Lumbres O. (R1)

Chevrieres Grandfresnoy (R2) - Chambly Oise Fc (N1)

Calonne Ricouart Fcc (R3) OU Cucq As (R3) - Senlis Usm (R1)

Louvroil Asg (D1) - Roubaix Tg Portugais (R2)

Essigny Fc (D1) - Escaudain Usf (R2)

Bohain Rc (R3) - Raismes Fc (R2)

Marpent Fc (R2) - St Quentin O. (N2)

Premontre US (D1) - Escaudoeuvres Cas (R1)

Montdidier Ac (R3) - Valenciennes Dutemple (R3)

Calais Beau Marais (R3) - Marcq En Baroeul (N3)

Hamel Esm (D2) - Chauny Us (R1)

Verton Fc (D1) - Cambrai Ac (R1)

Soissons lfc (R2) - Amiens Rc (R3)

Poix du Nord (D1) - Wasquehal Football (N3)

Tracy Le Mont As (D3) - Loon Plage (R1)

Montigny/Gohelle Fc (D1) - Breteuil Us (R2)

Hazebrouck Sc (R1) - Oignies Assb (R2)

Liancourt Clermont (R3) - Seclin Fc (R2)

Feignies/Aulnoye Efc (N3) - Laon Us (R1)

Ailly S/S Fc Samara (R3) - Harly Quentin Sport (D1)

Poule B

Compiegne Afc (R1) - Bethune Stade (R1)

Etaples As (R2) - Bondues Fc (R2)

Salouel Saleux Foot (D2) - Lambres Lez Douai Es (R1)

Berlaimont Us (D1) - Cambrai Amerique Om (D1)

Villers St Paul Us (R3) - Camon Us (R1)

Esquelbecq Us (R2) - Roncq Es (R3)

Lambersart Uf (R2) - Grande Synthe O. (R1)

Bethisy Fc (R3) - Aire Sur La Lys Os (R2)

Montreuil Us (D1) - Amiens Ac (N3)

Vendin O. (D4) - Billy Montigny Carab (R3)

Marly Usm (D1) - Bully Les Mines Es (R2)

Hordain Us (R3) - Anzin Saint Aubin Es (D1)

Gouvieux Us (R2) - Croix Fic (N3)

Amiens Porto Fc (R2) - Maubeuge Us (N3)

Wasiers Usm (R2) - Gravelines Us (R1)

Mons En Barouel Ac (R3) - Longuenesse Js (R3)

Berck As (D1) OU Outreau Asf (R1) - St Maximin Us (R2)

Tourcoing Us (R1) - Boulogne Usco (N1)

Allery AS 2 A (D1) - Villeneuve D'Ascq M. (R3)

Calais Grand Pascal (R2) - Beauvais Oise As (N2)

Ligue de Normandie