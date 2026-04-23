Lens risque gros après les débordements face à Toulouse

Tombeur de Toulouse en demi-finales de la Coupe de France, le RC Lens a assuré l’essentiel et tentera de remporter un trophée, cette saison, face à l’OGC Nice. Une soirée qui a, toutefois, été marquée par des débordements (fumigènes, envahissement du terrain) et qui pourraient coûter cher aux Sang et Or.

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En effet, une fermeture partielle de tribune, ferme ou avec sursis, pourrait être décidée par la commission de discipline de la Fédération, organisatrice de la compétition. Une peine qui devra être purgée dès le match officiel suivant la sanction. Si la commission de discipline fédérale se réunit le jeudi 30 avril pour traiter les deux demies de Coupe de France, une éventuelle sanction s’appliquerait alors lors de Lens-Nantes, le 8 mai prochain.