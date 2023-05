LdC : très mauvaise nouvelle pour Lens et l’OM

Sauf incroyable revirement de situation, le Paris Saint-Germain est bien parti pour décrocher le onzième titre de champion de France de son histoire. Les Franciliens possèdent six points d’avance sur le RC Lens à trois journées du terme. Les Sang-et-Or se disputeront donc la deuxième place avec l’Olympique de Marseille. Une lutte à fort enjeu puisque la troisième place risque fort de ne pas être directement qualificative pour la prochaine Ligue des Champions (et devra donc disputer les barrages).

La raison ? L’AS Roma peut encore offrir ce scénario au club français concerné si elle remporte la Ligue Europa et qu’elle finit la saison de Serie A dans le Big Four. Or les hommes de José Mourinho sont actuellement sixièmes du classement à six points de la quatrième place, à trois journées du terme. À moins qu’un dernier événement ne change tout. La Juventus a de fortes chances d’être sanctionnée définitivement d’un retrait de points. Ce qui devrait la faire reculer au-delà de la sixième place. La Roma passerait alors cinquième et n’aurait plus que deux points de retard sur le nouveau quatrième, l’AC Milan. Un espoir existe toujours, mais il est très mince.

