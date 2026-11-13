Mercato : Ibrahim Maza a pris une grosse décision pour son avenir

Révélation algérienne de la dernière CAN et titulaire avec les Fennecs lors de la dernière Coupe du Monde, Ibrahim Maza sera l’une des attractions des prochains mercatos. Après une première saison convaincante au Bayer Leverkusen (44 matchs, 5 buts, 7 passes décisives), le milieu offensif de 20 ans est reparti sur de sacrées bases cette année. Pas un hasard s’il était récemment cité comme une piste du Paris Saint-Germain.

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Pour le moment, le club de la capitale n’a pas l’intention de bouger, mais qu’en sera-t-il des autres cadors européens dans les prochains mois ? Leverkusen a déjà anticipé la situation. Comme le révèle BILD, le club allemand prévoit de blinder son crack algérien, déjà sous contrat jusqu’en 2030. Des négociations sont en cours pour une prolongation de contrat, et le joueur y est favorable. Une signature serait même attendue avant Noël pour étendre le bail de Maza jusqu’en 2031. Le nouvel accord ne prévoit pas de clause de sortie, mais le salaire du joueur devrait passer de 2,5 à 4 millions d’euros par an. Une prime à la signature de 4 millions d’euros est aussi évoquée.