L’Inter Milan va négocier avec Chelsea pour Romelu Lukaku

Alors que la finale de la Ligue des champions se profile entre Manchester City et l’Inter Milan, Romelu Lukaku ne sait toujours pas de quoi sera fait son avenir. Prêté par Chelsea pour la saison 2022-2023, l’attaquant belge devrait pour l’instant retourner chez les Blues si rien ne change. Mais le directeur sportif des Nerazzurri, Giuseppe Marotta, n’exclut pas que le buteur de 30 ans reste avec le club milanais, comme il l’a affirmé dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport.

« Romelu est un grand professionnel, apprécié et respecté de tous. En outre, c’est un grand attaquant et cela nous convient certainement de l’avoir. Comme il n’est pas notre propriété, il retournera à Chelsea le 30 juin pour la fin de son prêt et nous sommes heureux d’entamer d’éventuelles négociations. Je ne sais pas comment cela se terminera : nous nous réunirons avec Ausilio (le directeur sportif) et l’ensemble du club pour définir notre stratégie sur le marché. » Un rebondissement n’est pas à écarter dans ce dossier.

