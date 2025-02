Ernest Nuamah se sent bien à l’OL

Ce vendredi, Ernest Nuamah (21 ans) a été le joueur désigné par le service communication de l’Olympique Lyonnais pour se présenter face à la presse. L’occasion d’évoquer sa forme du moment. «Je me sens bien avec mes coéquipiers, qui me donnent confiance. Normalement, je préfère jouer à droite mais je peux évoluer à gauche comme dernièrement, ce n’est pas nouveau pour moi. Mais je peux encore apporter davantage et c’est ce que je veux, développer mes capacités.»

Ensuite, il a évoqué son entente avec ses coéquipiers. «Tous mes coéquipiers sont de bons joueurs. Chaque attaquant a son propre style de jeu. Alex Lacazette a son style, Georges (Mikautadze) a le sien. Avec Georges, on a une bonne relation sur et en dehors du terrain et c’est ce qui est important pour l’équipe.» Annoncé sur le départ cet hiver, notamment du côté d’Everton, le Ghanéen se sent bien entre Rhône et Saône.