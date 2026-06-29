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Coupe du Monde

CdM 2026 : le discours galvanisant de Riyad Mahrez avant Algérie-Autriche

Par Allan Brevi
1 min.
@Elhadjiloum @Elhadjiloum

Alors que l’Algérie s’apprêtait à affronter l’Autriche lors de la 3e journée afin de se qualifier dans cette Coupe du Monde 2026, Riyad Mahrez a pris la parole dans le vestiaire pour mobiliser l’ensemble du groupe. Le capitaine a insisté sur l’importance historique de cette rencontre, décisive pour une qualification en 16es de finale, un stade que les Verts n’ont atteint qu’une seule fois dans leur histoire, en 2014. Dans un contexte de pression maximale, l’ailier de 35 ans a voulu recentrer ses coéquipiers sur l’enjeu sportif et l’identité collective.

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Dans un discours relayé par la fédération algérienne, Mahrez a rappelé la nécessité d’aborder ce rendez-vous sans retenue ni calcul. « Les gars, on a fait le travail, maintenant il faut finir. On peut encore écrire une page importante pour notre pays », a-t-il lancé, insistant sur l’état d’esprit et l’engagement plutôt que sur la gestion du score. L’ancien joueur de Manchester City a également insisté sur l’intensité à mettre dans les duels et l’état d’esprit offensif : « pas de calculs, on joue pour gagner », a-t-il martelé, avant une rencontre finalement conclue sur un match nul spectaculaire (3-3) qui a tenu toutes ses promesses.

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