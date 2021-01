Journal du Mercato : Chelsea est dans tous ses états, Rennes entame sa grande braderie

La suite après cette publicité

Les infos du jour en France

On démarre ce journal du mercato en France où l'Olympique Lyonnais serait sur le point d'accueillir Islam Slimani (32 ans). Selon nos informations, l'international algérien arriverait libre et serait tombé d'accord avec l'OL pour un contrat de 18 mois. Des Lyonnais qui prospecteraient également chez les jeunes. En défense, Loïc Badé (20 ans, RC Lens) aurait tapé dans l'œil de Juninho, selon nos informations. Au même titre que l'attaquant nigérian de Genk, Paul Onuachu (26 ans) qui n'en finit plus d'empiler les buts en Belgique et dont le profil pourrait intéresser les Gones.

Rennes entame sa grande braderie

On poursuit en France, pour notre premier focus du jour sur le Stade Rennais. Des Rennais bien décidés à dégraisser, cet hiver. Impactée par la crise sanitaire actuelle, la direction bretonne pourrait sacrifier quelques joueurs de son effectif. C'est notamment le cas de James Léa-Siliki (24 ans). Autre joueur dont le séjour en Bretagne pourrait être écourté : Dalbert (27 ans). Arrivé pour pallier la blessure de Faitout Maouassa (22 ans), le latéral brésilien n'a pas réussi à s'imposer et ne fait plus vraiment partie des plans de Julien Stéphan.

Au milieu de terrain, Clément Grenier (30 ans) pourrait également faire ses valises. En fin de contrat cet été, le milieu français à fait part de ses envies d'ailleurs et pourrait rejoindre la Premier League puisque West Bromwich aurait ciblé l'ancien Gone dans son opération maintien.

De son côté, Steven Nzonzi pourrait, lui, s'engager définitivement avec les Rouge et Noir. Prêté par la Roma avec qui il est sous contrat jusqu'en juin 2022, le Champion du monde 2018 souhaiterait poursuivre son aventure à Rennes. Des discussions quant à une potentielle résiliation de contrat seraient même sur le point d'être engagées entre les clubs, selon nos informations.

Enfin, les jeunes du Stade Rennais plaisent également, beaucoup. En manque de temps de jeu cette saison, Yann Gboho (19 ans) pourrait être prêté cet hiver. Selon nos informations, le milieu offensif français disposerait de touches en Ligue 1, mais aussi à l'étranger. De son côté, Brandon Soppy (18 ans) susciterait lui, l'intérêt de gros clubs européens. Dortmund, le FC Séville ainsi que la Roma auraient même déjà contacté Rennes en vue de recruter le latéral français.

Les infos du jour à l'étranger

Direction l'étranger pour la suite de ce Journal du Mercato et l'Italie où la situation entre Papu Gomez (32 ans) et Gian Piero Gasperini n'a jamais été aussi tendue. Indésirable depuis plusieurs semaines, l'international argentin devait quitter l'Atalanta cet hiver, alors que la Fiorentina, le Torino et Monza (Serie B) se sont montrés intéressés par le joueur.

En Angleterre, Sokrátis Papastathópoulos (32 ans) pourrait quitter Arsenal lors de ce mercato. Placardisé et en fin de contrat, le défenseur grec disposerait de touches en Italie, mais surtout en Espagne où le Betis Séville garderait un œil attentif à sa situation.

L'Espagne que Marc Roca (24 ans) pourrait retrouver dès cet hiver. En manque de temps de jeu du côté du Bayern Munich, le milieu de terrain espagnol pourrait être prêté à Valence avant de revenir en Bavière, en fin de saison.

Chelsea est dans tous ses états

Retour en Angleterre pour notre focus du jour à l'étranger. Le pays de Sa Majesté où Chelsea devrait s'activer dans les jours à venir. Plusieurs joueurs seraient notamment sur le départ, parmi lesquels Kepa Arrizabalaga (26 ans), Emerson Palmieri (26 ans), Marcos Alonso (30 ans), Danny Drinkwater (30 ans) et Fikayo Tomori (23 ans). Ce dernier serait pisté par Leeds, Newcastle ou encore l'AC Milan. Le défenseur anglais est d'ailleurs devenu une option très sérieuse, depuis la blessure de Mohamed Simakan, et pourrait rapidement faire l'objet d'une offre de la part des Rossoneri.

Dans le sens des arrivées, Declan Rice (21 ans, West Ham) ferait toujours partie des pistes de Frank Lampard au milieu de terrain. Mais la priorité pour le coach des Blues pourrait se trouver en défense, en la personne de Dayot Upamecano (22 ans). Avec une clause fixée à 42 M€, les pensionnaires de Stamford Bridge pourraient rapidement passer à l'action. Seul souci, Chelsea aura de la concurrence dans ce dossier, puisque le Real Madrid, le Bayern Munich, Liverpool ou encore le FC Barcelone sont tous sur la piste du défenseur français.

Enfin devant, Lampard aurait fait d'Erling Håland (20 ans) sa priorité absolue. Pas satisfait des recrues estivales, le technicien anglais souhaiterait recruter le Norvégien auteur de 19 buts en 16 matches, cette saison avec le BVB. En attendant, Olivier Giroud (34 ans) devrait quant à lui rester jusqu'à la fin de la saison. C'est en tout cas ce qu'il a déclaré lors d'une interview accordée au Dauphiné Libéré, la semaine dernière.

Les principaux officiels du jour

Du côté des officialisations, c'est la fin du feuilleton Jean Lucas (22 ans, OL). Le Brésilien a été prêté à Brest pour six prochains mois, sans option d'achat. Le club breton qui a également officialisé le départ d'Heriberto Tavares (23 ans) en prêt, du côté de Famalicão (Liga NOS).

Toujours en Ligue 1, l'OM tient sa première recrue hivernale. Les Olympiens ont annoncé l'arrivée du latéral espagnol Pol Lirola (23 ans), en provenance de la Fiorentina. Un prêt assorti d'une option d'achat fixée à 11,5 M€.

Le jeune gardien Didier Desprez (21 ans) quitte le RC Lens et rejoint le club du Paris FC, jusqu'en 2022. Les Sang et Or qui ont également annoncé le prêt de Cory Sene (19 ans), du côté du FC Annecy (National 1).

À l'étranger, le Milan AC a officialisé le départ de Léo Duarte (24 ans) pour Istanbul Başakşehir. Un prêt d'un an et demi pour le défenseur brésilien de 24 ans.

Enfin, Alavés s'est séparé de son coach Pablo Machín. L'équipe basque l'a remplacé dans la journée par l'Espagnol, Abelardo.

Pour suivre en direct les dernières actualités du mercato d'hiver 2021, rendez-vous ici.