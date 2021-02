OM : les deux nouveaux entraîneurs visés par Pablo Longoria

La suite après cette publicité

C'est le grand bal des noms. André Villas-Boas est toujours, officiellement, entraîneur de l'Olympique de Marseille. Mais la direction phocéenne lui cherche déjà un remplaçant après sa mise à pied et les événements du début de semaine. De nombreux noms sont sortis, à l'image de Maurizio Sarri, que nous vous dévoilions en exclusivité sur Foot Mercato, mais l'Italien a finalement refusé l'approche marseillaise.

Les noms de Robert Moreno, Rafa Benitez, Walter Mazzari sont aussi sortis, alors que le nom qui est le plus revenu ces dernières heures est celui de Jorge Sampaoli. L'entraîneur argentin semble cependant vouloir terminer la saison du côté de l'Atlético Mineiro. Au fur et à mesure qu'on avance, les pistes tombent donc progressivement à l'eau. Et voilà que la presse roumaine dévoile un nouveau nom.

Une piste low cost et une piste bien connue en France

C'est l'édition roumaine du site Eurosport qui annonce que Gheorghe Hagi est sur la shortlist de l'Olympique de Marseille. L'ancien joueur du Real Madrid, du Barça et de Galatasaray, entre autres, est ainsi dans le viseur de Pablo Longoria et de ses équipes, même si le média précise qu'actuellement, il ne fait pas partie des favoris.

Il est actuellement libre de tout contrat après avoir quitté Viitorul, où il a officié pendant six ans, remportant le titre national à une reprise ainsi que plusieurs coupes. L'OM ne devrait donc pas mettre la main à la poche, et ses exigences salariales seraient moins importantes que les trois principaux favoris : Rafa Benitez, Lucien Favre et.... Claude Puel, toujours selon le média. L'entraîneur de l'ASSE serait donc également dans les petits papiers de Pablo Longoria. Affaire à suivre...