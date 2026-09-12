Monaco : Paris Brunner explique sa célébration polémique face à Strasbourg

Paris Brunner s’est retrouvé au cœur de la polémique samedi soir à la Meinau. Alors que Monaco a arraché le point du nul face à Strasbourg (1-1) grâce à une superbe frappe du jeune attaquant allemand, celui-ci est allé célébrer son but devant le kop alsacien. Copieusement sifflé par les supporters, Brunner a alors mimé un geste de couteau passant sous sa gorge, provoquant immédiatement la colère et les interrogations autour de cette célébration. Auteur de son troisième but de la saison, le joueur de 20 ans a finalement tenu à livrer sa version des faits après la rencontre.

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Interrogé en zone mixte, Brunner a expliqué : « ils ont parlé de ma famille, de ma mère, de mon père. Je pouvais les voir (ceux qui insultaient). Après le but, il y a eu beaucoup d’émotions, surtout après un but comme celui-là. Je n’ai pas voulu être irrespectueux. C’était dans l’émotion. Je ne dirais pas que je regrette, mais ce n’est pas le message que j’ai voulu envoyer. Il a été mal compris. Ce que j’ai voulu dire, c’est "quel but, c’est fini" ». L’attaquant monégasque pourrait néanmoins être sanctionné si l’arbitre Éric Wattellier a mentionné son geste dans son rapport.