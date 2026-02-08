OM : Roberto De Zerbi s’explique sur la titularisation de Jeffrey de Lange contre le PSG

La question brûlait sur toutes les lèvres avant le choc de la 21e journée de Ligue 1 : qui gardera les cages de l’OM dimanche face au PSG, Gerónimo Rulli ou Jeffrey de Lange ? Numéro 1 depuis son arrivée à Marseille, l’Argentin voit son statut remis en cause après une série de performances discutables cette saison. Encore fautif contre le Paris FC le week-end dernier, il avait cédé sa place au Néerlandais pour le 8e de finale de Coupe de France face à Rennes, match que De Lange avait pleinement réussi.

Et ce dimanche, Roberto De Zerbi a tranché avant le Clasico. Le technicien phocéen s’est expliqué au sujet de son choix et estime que son portier argentin était trop préoccupé pour être aligné pour ce choc. «« Je n’ai pas vu Gerónimo tranquille. Il nous a donné énormément. Il continuera à le faire. Mais pour ce soir, ce sera Jeffrey, les autres matches, on verra. J’ai deux gardiens très forts, je dois le prouver»». Réponse dès 20h45, en direct commenté sur notre site.