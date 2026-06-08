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CdM 2026, Pays-Bas : Jurriën Timber forfait et remplacé par Geertruida

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Jurriën Timber @Maxppp

À l’heure où la Coupe du Monde 2026 approche, les Pays-Bas, qui doivent affronter le Japon le 14 juin prochain, doivent déplorer le forfait de Jurriën Timber. Blessé, le joueur d’Arsenal n’est pas remis à temps et doit donc plier bagage. Il a été remplacé par Lutsharel Geertruida. La nouvelle a été officialisée par les Oranje.

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« Jurriën Timber ne participera pas à la Coupe du Monde 2026. Le défenseur de 24 ans ne s’est pas suffisamment remis d’une blessure à l’aine pour pouvoir prendre part à la Coupe du Monde en toute sécurité sur le plan médical. En concertation avec le staff médical, il a donc été décidé que Timber quitterait le stage de préparation de l’équipe nationale à New York après le match contre l’Ouzbékistan. Nous sommes avec toi, Jurriën. Ronald Koeman a appelé Lutsharel Geertruida (Sunderland) pour remplacer Timber. L’effectif néerlandais au camp de base du Kansas compte ainsi à nouveau 26 joueurs. »

Pub. le - MAJ le
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