OM : Eric Di Meco cartonne Marcelino

Décidément, l’aventure à l’Olympique de Marseille n’aura pas laissé de bon souvenir à Marcelino. Arrivé sur le banc olympien cet été, l’entraîneur espagnol n’aura dirigé le troisième de Ligue 1 de l’an passé que lors de sept rencontres entre le troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions, perdu en deux manches face au Panathinaïkos, et le championnat (2 victoires, 3 matches nuls). Des résultats mitigés et une proposition sur le terrain qui n’avaient pas plu aux supporters olympiens, puis à la direction qui a décidé fin septembre de le mettre à l’écart. Dans un entretien accordé à L’Équipe, le coach de 58 ans n’a pas hésité à régler ses comptes avec son ancien club, et notamment son ex-président Pablo Longoria. Des propos qui n’ont pas plu à l’ancienne gloire de l’OM Eric Di Meco, au micro de RMC Sport.

«Ce n’est pas un club aussi grand que ce qu’il voudrait être, a déclaré l’ancien défenseur marseillais de 60 ans. Il est parti comme un peureux au bout de deux mois alors qu’il n’a jamais été remis en cause, rétorque Di Meco. Il faut expliquer pourquoi il fait cette interview. Il parle à d’éventuels clubs qui voudraient le faire revenir donc il essaie de se dédouaner d’un fiasco. Quand tu pars au bout de deux mois, que tu n’as pas réussi ton premier objectif qui est de qualifier l’équipe en Ligue des champions, et que tu pratiques un jeu illisible pour tes joueurs et encore pire pour les suiveurs, tu ne fais pas des raisonnements. (…) Mais tu ne peux pas, en ayant passé deux mois ici et en ayant échoué, dire ce qu’il dit sur le club. L’OM est un club historique, mais ce n’est plus un grand club aujourd’hui, on est tous d’accord. Mais on a besoin de lui pour le savoir ? Parce que si l’OM était un grand club aujourd’hui, Marcelino ne serait pas venu entraîner. C’est un entraîneur de petit club.»