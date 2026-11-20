Joane Gadou ne manque pas d’ambition. Dans un entretien accordé à Ruhr Nachrichten, le défenseur central de 19 ans, qui s’est rapidement imposé dans la rotation du Borussia Dortmund depuis son arrivée cet été en provenance de Salzbourg, a évoqué son objectif de découvrir l’Équipe de France. « Mon début en équipe nationale me remplirait de fierté et d’honneur », a confié le joueur formé au Paris Saint-Germain. Une première sélection chez les A représente ainsi l’un de ses grands objectifs personnels, alors qu’il entend poursuivre sa progression pour se rapprocher du plus haut niveau international.

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Le jeune Français voit toutefois encore plus loin et souhaite devenir l’un des meilleurs joueurs du monde à son poste. « Je ne me fixe aucune limite. Je veux tirer le meilleur de moi-même », a-t-il affirmé. Pour franchir un nouveau cap, Gadou travaille notamment son jeu de passes et son timing dans les duels aériens avec le staff de Dortmund. Du haut de son mètre 95, il espère faire de son physique une véritable force. Collectivement, il ambitionne également de remporter des titres avec le BVB, en Bundesliga comme en Ligue des Champions : « nous devons nous fixer de grands objectifs », a-t-il conclu. Le message est clair.