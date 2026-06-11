Mexique - Afrique du Sud : les notes du match

C’était le jour le plus attendu par les fans de football. Ce jeudi soir, la Coupe du Monde FIFA 2026 débutait officiellement avec une affiche entre le Mexique et l’Afrique du Sud au stade Azteca de Mexico, pour un remake de l’affiche du Mondial 2010. Après une cérémonie tout en couleurs et festive, à l’image du Mexique, il fallait désormais assurer le spectacle sur le terrain. Pour l’occasion, devant son public, la formation de Javier Aguirre se présentait en 4-3-3 avec notamment Julián Quiñones, meilleur buteur de la Saudi Pro League devant Cristiano Ronaldo, et Raul Jimenez en attaque. Sur le papier, l’Afrique du Sud semblait aussi avoir son mot à dire, surtout avec sa réputation d’équipe joueuse et ce gros noyau de joueurs du club Mamelodi Sundowns.

La suite après cette publicité

Mais cette image des Bafana Bafana et du fameux style Hugo Broos n’a pas réellement été confirmée. Bien au contraire. Avec un niveau technique très faible, les coéquipiers de Teboho Mokoena ont été complètement asphyxiés par une formation mexicaine qui a pris la rencontre par le bon bout. Installé très haut sur le terrain, le Mexique allumait la première mèche. Jimenez se créait la première grosse occasion d’une frappe sèche repoussée par le portier Ronwen Williams (5e). Le premier avertissement avant la sanction, car dans la foulée, après une grossière perte de balle du défenseur Sithole, c’est Julián Quiñones qui ouvrait le score et marquait donc le premier but de cette Coupe du Monde 2026. Il profitait de l’erreur du défenseur pour fusiller Williams et lancer les siens. Dominateur, le Mexique maîtrisait complètement la partie et on se demandait si la rencontre n’allait pas tourner à la correction. Heureusement pour l’Afrique du Sud, la pause fraîcheur, malgré 22 degrés et qui ressemblait plus à une pause publicitaire, cassait le rythme de la première période.

Le Mexique démarre par une victoire méritée

Cela n’empêchait pas le Mexique de se procurer deux grosses occasions, avec ce poteau de Quiñones proche du doublé (42e) et cet arrêt de Williams devant Jimenez. À la pause, le Mexique était logiquement devant, mais on espérait voir une Afrique du Sud bien plus ambitieuse dans le jeu au retour des vestiaires. Cela n’aura pas été le cas. Après seulement 4 minutes en seconde période, Sithole, déjà coupable de la perte de balle sur le but mexicain, était expulsé pour une faute sur Jimenez (49e) en tant que dernier défenseur. Quinze minutes plus tard, sur un excellent centre d’Alvarado, Raul Jimenez faisait le break (67e) et scellait définitivement la victoire de son équipe. Car les Bafana Bafana étaient incapables de réagir, encore moins à 10 contre 11.

La suite après cette publicité

Baladée pendant toute la rencontre, la formation sud-africaine semblait aussi perdre ses nerfs au fil du match. Après un coup de coude sur un défenseur, l’attaquant Themba Zwane était aussi expulsé, laissant son équipe à 9. Un fiasco total pour le coach Hugo Broos, impuissant depuis son banc, qui ne pouvait qu’observer le naufrage collectif des siens. Heureusement pour lui, et malheureusement pour le spectacle, le score ne bougera plus. La fin de match des Mexicains sera toutefois un peu ternie par le rouge reçu par un défenseur (le troisième du match au total). Le Mexique débute parfaitement sa Coupe du Monde (2-0) et fait déjà un grand pas vers la qualification, car avec un Mondial à 48 équipes et les meilleurs troisièmes qualifiés, avoir trois points pourrait déjà suffire mathématiquement. Pour l’Afrique du Sud, ce retour en Coupe du Monde (premier depuis 2010) est à définitivement zapper. L’autre rencontre du groupe aura lieu à 4h du matin entre la Corée du Sud et la République Tchèque.

- L’homme du match : Quinones (8) : positionné sur l’aile gauche, le joueur d’Al-Qadsiah pourra se targuer d’avoir inscrit le premier but de ce Mondial 2026. Profitant d’un bon pressing de Lira, il trompait le portier sud-africain d’une frappe à bout portant (9e). S’il a peu été servi en début de match, il a bonifié chaque touche de balle, à l’image de cette nouvelle frappe dangereuse (20e) ou de ce service parfait pour Gallardo (35e). Très en vue, mobile et clinique techniquement, il passait proche du doublé mais sa frappe trouvait le poteau de Williams (42e). Encore précieux après la pause et à l’origine du second but d’El Tri, il a symbolisé la domination mexicaine dans ce match d’ouverture. L’homme clé de ce match d’ouverture. Remplacé par Vega (79e).

La suite après cette publicité

Mexique

- Rangel (6) : sous les couleurs de Chivas Guadalajara, le portier de 26 ans n’a jamais été inquiété au cours du premier acte. Coupable d’une sortie un peu douteuse sans conséquence (23e), il a assisté aux premières loges à la domination des siens. Sérieux pour capter la frappe trop présomptueuse de Mbokazi (45e) et celle de Modiba (56e), il a passé une seconde période encore plus calme après l’expulsion de Sithole.

- Reyes (6,5) : latéral droit de la sélection mexicaine, le natif d’Autlán de Navarro - qui évolue au CF America - a rapidement montré une très belle activité dans son couloir. Très haut sur le terrain, il a contribué à la domination de la Verde en multipliant les courses vers l’avant. Une belle activité, couplée à une bonne agressivité.

La suite après cette publicité

- Montes (6) : capitaine de la Verde, le défenseur du Lokomotiv Moscou a vécu une première sortie très tranquille. Rarement inquiété, il a contrôlé sans difficulté les timides offensives sud-africaines. Un match sérieux où il n’a jamais failli dans le duel avant de recevoir un rouge sévère dans le temps additionnel (90+2e).

- Vasquez (6) : défenseur du Genoa, il a lui aussi passé une soirée très sereine. Autoritaire dans les airs et toujours proche de son adversaire, il a bien cadenassé les rares incursions sud-africaines. Profitant de la supériorité des siens dans tous les secteurs, il s’est contenté de bien relancer pour initier les offensives d’El Tri.

- Gallardo (6) : l’expérimenté latéral gauche du Deportivo Toluca n’a pas eu grand-chose à faire défensivement, conséquence directe de la domination de la Verde. Très offensif, il a tenté d’apporter le déséquilibre et s’est montré à son aise, notamment avec ce centre dangereux qui aurait pu offrir le but du break au pays-hôte (35e). Une prestation intéressante.

- Lira (7) : dans un rôle de sentinelle, le milieu de Cruz Azul a rayonné dans l’entrejeu. Disponible pour ses partenaires, intelligent dans la création, il s’illustrait une première fois. Et de quelle manière. Avec un pressing haut, il offrait à Quinones l’ouverture du score (9e). Combattif, peu avare d’efforts, il a régné en maître devant sa défense. Remplacé par Alvarez (76e).

- Gutierrez (7,5) : le prometteur milieu de terrain de 22 ans n’a pas forcé son talent pour contenir les Sud-Africains. Il a bien quadrillé sa zone et participé à la domination mexicaine. Averti pour une faute sur Mokoena (23e), il a aussi participé au jeu offensif à l’image de sa frappe contrée (30e) ou de cette tentative trop imprécise (45+3e) et a réalisé quelques arabesques géniales (42e). Toujours aussi influent au retour des vestiaires, il aurait pu encore doubler la mise avec une frappe surpuissante (46e) avant de provoquer le carton rouge de Sithole (49e) sur un appel parfait dans la profondeur. Un match XXL. Remplacé par Chavez (66e), qui a poursuivi l’entreprise de son coéquipier.

- Fidalgo (7) : sous contrat avec le Betis Seville, le droitier d’1m75 a participé à la domination collective des Mexicains. Rarement pris dans les duels, supérieur techniquement, il s’est aussi appliqué dans la transmission et aurait pu doubler la mise sur un centre piégeux (41e). Un rendement confirmé après la pause et qui aura servi sa sélection pour entrer de la meilleure des manières dans cette compétition. Remplacé par Mora (66e), appliqué dans les dernières minutes.

- Alvarado (7,5) : au pays depuis le début de sa carrière, l’ailier de Chivas Guadalajara a fait preuve d’une belle activité dans le couloir droit. Souvent juste techniquement, il a posé beaucoup de problèmes à la défense des Bafana Bafana. Dévoué au collectif, il a aussi beaucoup œuvré défensivement. Auteur d’un centre parfait, il se muait en passeur décisif pour Jimenez pour le second but mexicain (67e). Une performance de très haute volée.

- Quinones (8) : voir ci-dessus

- Jimenez (7,5) : aligné à la pointe de l’attaque mexicaine, le buteur de Fulham (35 ans) aurait rapidement pu marquer le premier but de ce Mondial sans un arrêt décisif de Williams (5e). Poison pour la défense adverse, mobile et solide physiquement, il a pesé dans les derniers mètres. Moins servi en seconde période, il surgissait finalement après l’heure de jeu pour donner de l’air au Mexique. Sur un centre parfait d’Alvarado, il coupait de la tête et doublait la mise (67e). Un 46e but en sélection et une entrée en matière parfaite. Remplacé par Gonzalez (76e).

Afrique du Sud

- Williams (4) : le portier de Mamelodi s’est illustré dès l’entame avec une parade de la main droite (5e). Seulement, Quiñones fusillait la cage du rempart sud-africain après une perte de balle de Sithole (9e). Appliqué ensuite, le gardien arrivait à protéger ses filets avec plusieurs sorties rassurantes. Avant la pause, il s’est superbement détendu pour sauver les siens (42e), avant d’être béni par son poteau gauche (43e). Face à la tête piquée de Jimenez, celui-ci ne pouvait rien faire (67e).

- Modiba (3) : dans son couloir gauche, le latéral de 30 ans a entamé sa rencontre par une vilaine faute sur Gutierrez. Régulièrement dans sa moitié de terrain, celui-ci devait protéger sa zone sans relâche. Face à Reyes et Alvarado, il n’a même pas eu l’occasion de se mettre en jambes durant le premier acte, puisque les deux Mexicains se trouvaient facilement. Un effet miroir après la pause, parce qu’il manquait de courage et d’agressivité. Remplacé par Oswin Appollis (77e).

- Sibisi (3) : le défenseur d’Orlando a vécu un match d’ouverture plus que complexe. Il subissait constamment les assauts mexicains et devait être irréprochable dans ses interventions. Face à un pressing constant des locaux, celui-ci n’avait pas le temps de relancer proprement. Peu impliqué, il manquait de concentration dans ses mouvements. Mis à rude épreuve par l’intensité des Mexicains, il obtenait aussi un carton jaune (69e).

- Okon (3) : positionné dans l’axe, le jeune joueur d’Hanovre prenait place dans une défense à cinq. Même s’il se rassurait avec son gabarit, on ne peut pas dire que sa solidité inquiétait les hommes en vert. Sur les deux buts, il est absent et n’aide pas les siens à couvrir les zones dangereuses. Un manque de rigueur flagrant qui a inquiété la ligne défensive tout au long de la rencontre.

- Mbokazi (4,5) : âgé de 20 ans, le défenseur sud-africain n’a pas été le plus mauvais ce soir. Dans l’ombre durant toute la rencontre, il a tout de même réussi à se faire entendre dans l’enceinte mexicaine. Il manquait de lucidité à plusieurs reprises, mais cela pouvait s’expliquer par son manque d’expérience au haut niveau. Un des meilleurs défenseurs dans l’axe, puisque celui-ci essayait tout de même de remporter des duels au sol.

- Mudau (4) : titularisé sur le couloir droit, celui-ci avait les reins solides pour aller vers l’avant. Il a osé garder le ballon pour se frayer des chemins en solitaire dans la moitié de terrain adverse. Son implication faisait la différence à la relance, même s’il manquait de rigueur dans le dernier geste. Petit à petit, son envie de percuter n’était plus autant captivante. Sur le second but, il est resté inattentif au marquage (67e). Une belle course à signaler dans le temps additionnel.

- Adams (3) : placé dans le cœur du jeu, le milieu de terrain a manqué de caractère à plusieurs reprises. Incapable de faire circuler le ballon entre les lignes, il a dû rester vigilant. Face à des Sud-Américains en mouvement, il était dans le doute et devait ralentir le jeu des locaux lors des contre-attaques. Peu concerné par le jeu de possession, il a souffert pendant 60 minutes. Remplacé par Themba Zwane (61e), qui s’est fait exclure après un mauvais geste.

- Sithole (2) : le joueur de 27 ans évoluant Tondela a manqué le premier match de son Mondial. Pressé par les Mexicains, celui-ci a perdu un ballon important après un mauvais contrôle, ce qui a coûté l’ouverture du score (9e). Après cela, le milieu de terrain peinait à retrouver du rythme et devait courir dans tous les sens avec son bloc. En manque de confiance après la pause, il a d’ailleurs été exclu suite à un retour affligeant sur Gutiérrez (49e).

- Mokoena (3,5) : le numéro 4 était titularisé en tant que sentinelle à Mexico. En manque de repères, celui-ci se faisait notamment avertir suite à un tacle non maîtrisé après le premier quart d’heure. Malgré quelques courses vers l’avant, il n’a pas eu le cran de se déplacer sereinement. Pour trouver ses partenaires entre les lignes, la tâche était trop difficile puisque ses déplacements n’étaient pas percutants.

- Foster (3,5) : le buteur de Burnley avait du mal à se démarquer dès les premières minutes. Pressé par la défense mexicaine, il cherchait à récupérer des ballons dos au jeu, assez bas sur la pelouse. Lorsque celui-ci arrivait devant la surface mexicaine, il était maladroit et ce manque de communication avec ses coéquipiers était flagrant. Mis à part une tête qui a fini à côté de la cage de Randal (37e), le numéro 9 n’avait pas d’occasions franches. Remplacé par Thalente Mbatha (57e) qui est resté discret.

- Rayners (2,5) : placé en pointe face aux Mexicains, l’attaquant de Mamelodi a vécu des premières minutes délicates. Celui-ci peinait à gratter des ballons dans les pieds des locaux et son pressing manquait d’intensité. Tout comme Foster, il a dû attendre que ses partenaires envoient de longs ballons dans la moitié de terrain adverse. Après l’exclusion de Sithole, le buteur était encore moins présent dans le jeu. Remplacé par Evidence Makgopa (77e).