Le PSG dément formellement les révélations sur le contrat de Kylian Mbappé

Décidément, Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain ne cessent de faire couler de l'encre en ce mois d'octobre. À la veille de la rencontre de Ligue des Champions face au Macabi Haïfa ce mardi soir, comptant pour la 5ème journée du groupe H, le club de la capitale a tenu à réagir à la suite des révélations de nos confrères du Parisien sur les chiffres stratosphériques du nouveau contrat paraphé par l'international français à Paris, qui pèserait pas moins de 630 millions d'euros sur trois ans.

«Suite à l’article sensationnaliste publié hier au sujet du Club et l’un de ses joueurs, le Paris Saint-Germain s’inscrit en faux contre le récit et les détails allégués. Le timing de publication interroge à quelques heures d’un important match de Ligue des Champions, a ainsi taclé le club parisien. Le Paris Saint-Germain ne s’abaissera pas à faire plus de commentaire. Chacun au Club se concentre de manière positive sur le prochain match de Ligue des Champions qui aura lieu demain», écrit le PSG dans un communiqué relayé par RMC Sport.